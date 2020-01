Býval to rodinný dům ostravského architekta Františka Grossmanna. Je chráněnou kulturní památkou a podle odborníků je umělecká hodnota stavby srovnatelná s unikátní Spitzerovou vilou v Janovicích u Bruntálu.

Vila se skládá ze dvou propojených objektů se třemi arkádami, ve větším z objektů byla samotná vila, vedle pak úřednická budova s garáží, kde měl stavitel své kanceláře a byt pro služebnictvo. Hlavní budova má věžičku s kruhovitou železnou ohrádkou.

Okna jsou původní, stejně jako keramické ozdoby a štukované stropy. Zprohýbané zdi vytvářejí zajímavé nepravidelné půdorysy místností.

Všechny tyto detaily zachycuje poloamatérské video, které v loňském roce se svými kamarády v rámci „soukromé exkurze“ pořídila Valentina Cváčková, postupně jej sestříhala a ozvučila:

Zachycené záběry se navíc brzy stanou minulostí, protože město Ostrava, které je vlastníkem památky, nadále pracuje na záměru rekonstrukce za 50 až 100 milionů korun. Ten však komplikuje skutečnost, že menší část areálu je v soukromém vlastnictví a obývaná.

KDO BYL FRANTIŠEK GROSSMAN?

Věděli jste, že František Grossmann, který postavil či zrekonstruoval řadu významných domů zejména v Moravské Ostravě, se ze svého vlastního půvabného domu dlouho netěšil?

Před druhou světovou válkou podepsal smlouvu na stavbu rodinné vily jistému lékaři-gynekologovi ze Slezské Ostravy. Stavěl – jak to bývalo zvykem – na úvěr. Jenže gynekologa zavřeli za nedovolené potraty a Grossmannovi zůstaly jen dluhy. Vyřešil to tak, že si jednoho dne pustil spolu s manželkou plyn. Manželka se zachránila, on nikoliv.