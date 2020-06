K pátečnímu ránu měli přes 150 výjezdů mají na kontě kvůli včerejším dešťům moravskoslezští hasiči. Vytahovat museli například „utopený“ osobní automobil Audi v Ostravě.

„Šlo zejména o odčerpání vody ze sklepů, suterénů, garáží, a výtahů, pročišťování kanálů a jiných propustků. Hasiči také odstraňovali několik stromů a monitorovali chování hladin několika řek a potoků,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že na některých místech hasiči z pytlů s pískem postavili ochranné hráze.

Déšť způsobil i škody na majetku. Velká voda se například prohnala ostravskou městskou částí Nová Bělá. „Bylo to strašně rychlé. Přišlo to jako blesk, pak to trvalo jednu dvě hodiny. Voda nám natekla do garáže a sklepa. Ale je tam dobrá drenáž, takže do rána zmizela,“ řekl Deníku Jaroslav Opluštil z Nové Bělé, jehož pozemek voda zaplavila. „Kanály na cestě vůbec nestíhaly vodu brát. Pak se to valilo přese mě k sousedce,“ uvedl Jaroslav Opluštil.

Aktuální situace na meteoradaru:

Déšť komplikoval život i řidičům. Dobrovolní hasiči například vytahovali „utopený“ vůz, který vjel do vodní laguny vytvořené v křižovatce ulic Martinovské a Provozní v Ostravě. Pršet má v Moravskoslezském kraji i o víkendu. „V místech s vydatnějšími srážkami se budou zvedat hladiny vodních toků,“ varovali meteorologové.

"Například dobrovolní hasiči z Ostravy-Pustkovce ve čtvrtek večer vytahovali „utopený“ osobní automobil Audi s moravskoslezskou registrační značkou, který vjel do vodní laguny, vytvořené na křižovatce Martinovské a Provozní ulice a jejich okolí. Městská policie tu již odkláněla dopravu, tramvaje tudy byly schopny projet. Hasiči zde také čistili kanálové vpusti, aby mohla voda odtéci, ale kanalizace nebyla schopna dešťovou vodu přijmout," uvedl dále mluvčí Kůdela.

A v pátek ráno již pustkovečtí hasiči čerpali vodu ze zatopené mateřské školy v Ostravě-Porubě.