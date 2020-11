V rámci distanční hudební výuky vytvořili úžasné video, ve kterém společně zazpívali chytlavou motivační píseň Olgy Lounové Protože to nevzdám.

S komentářem: „Distanční češtinu nebo matiku asi znáte. Ale máte někdo distanční hudební výchovu? Chodíte někdo distančně do sboru? My na Wigymu ano. Ten náš natočil písničku, kterou složila Olga Lounová, a posílá vám energii a radost, abyste to ještě chvilku vydrželi. Třeba aspoň týden, protože 25.11. toho pro vás budeme mít víc - začne totiž náš virtuální den otevřených dveří na školním webu!“ sdílel video na sociální síti ředitel Jan Netolička.

A připojil také poděkování: „Děcka, paní profesorko, ukápla mi slza. Je mi ctí být vaším ředitelem.“ A jeho dojetí je opravdu pochopitelné. Posuďte níže sami, jak se studentům video povedlo (někdy je třeba několik sekund počkat, než se načte - pozn. redakce).

Zdroj: Youtube