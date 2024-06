Silná bouře a vítr se prohnaly Moravskoslezským krajem a na mnoha místech způsobily značné škody, na svědomí mají i jeden lidský život. Hasiči zasahovali u více než 800 nahlášených událostí. Škodu, která bude zasahovat do milionů korun, zaznamenala i budova Trojhalí Karolina.

Ničivá středeční bouře poškodila střechu na budově Trojhalí Karolina, 20. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vlivem nepříznivého počasí museli záchranné složky řešit během středečního večera stovky nahlášených událostí, které byly následkem středeční silné bouře, jež se prohnala regionem. Jednou z hlavních škod, která upoutala mezi obyvateli Ostravy pozornost, je poničená střecha na budově Trojhalí Karolina.

„Celou noc jsme strávili odklízením skelné vaty, dřev a cihel, které ze střechy popadaly. Čekali jsme na hasiče, kteří celou noc na střeše pracovali, aby ji zajistili, kdyby náhodou přišel další déšť. Od rána už na střeše pracuje firma na nápravě, aby zajistila celou střechu. Pak jsme odtáhli i všechny promočené věci a koberce,“ uvedla za sdružení Trojhalí Karolina Zuzana Bende.

Škody na Trojhalí budou podle ředitele Trojhalí teprve vyčísleny. „Zatím máme jen laické odhady škod, ale i tak si myslím, že to půjde do milionů, protože nám mimo jiné zateklo do podlahy,“ řekl Novinkám výkonný ředitel sdružení Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.

Už tento víkend má v Trojhalí proběhnout šestý ročník Tuning show Trojhalí 2024, která má odstartovat v tuto sobotu 22. června. Podle Bende proběhne pouze s menším omezením. „Měli jsme na návštěvě pana statika, který souhlasil s tím, že nadcházející akce mohou proběhnout. Ještě na tom budeme muset trošku zapracovat, ale vše bude zajištěno tak, aby Tuning show i dvoudenní festival Fantastická Ostrava, který se má uskutečnit příští víkend, mohly proběhnout,“ informovala Bende.

Budova s poničenou střechou měla projít plánovanou rekonstrukcí podlahy už letos v červenci. „Teď k tomu budeme ještě muset přidat i rekonstrukci střechy. Minimálně měsíc tedy bude menší hala uzavřená a budeme intenzivně pracovat na nápravě tak, abychom v září stihli znovu otevřít,“ dodala.

Následky ničivého větru a bouře se v centru Ostravy stále objevovaly i kolem čtvrtečního poledne. Některé křižovatky v Ostravě-Přívozu fungovaly bez světelné signalizace, usilovně se pracuje na odklizení polámaných stromů a větví po celém městě.