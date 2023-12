/FOTOGALERIE/ Skupina RT Torax do svého portfolia moderních kanceláří připojila další v centru Ostravy. Díky nově zakoupené budově Nordica Building v Českobratrské ulici v centru Ostravy se stala druhým největším pronajímatelem nejmodernějších administrativních komplexů v Moravskoslezském kraji. Další kancelářskou budovou, kterou společnost vlastní, je Gate Nová Karolina v ulici 28. října.

Skupina RT Torax Group koupila ostravský komplex Nordica Building, 19. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Investiční skupina RT Torax v posledních dnech posílila svou pozici na trhu s realitami. Díky novému komplexu Nordica Building nyní vlastní dva významné kancelářské objekty v centru Ostravy. Nordica v Českobratrské ulici získala jako první administrativní centrum v České republice certifikaci Green Building od Evropské komise za úsporu energie o 30 procent vyšší, než stanovují české normy.

„Prostory v Nordice se těší velké poptávce a v současné době se rychle obsazují novými nájemci. Potvrzuje se tak pocovidový trend, kdy alespoň část týdne zaměstnanci opět tráví v kancelářích,“ komentuje situaci na trhu Tomáš Häring, který investiční skupinu RT Torax založil v roce 1994 společně s Radkem Šnitou. Holding dále vlastní prémiové nemovitosti v Praze či Karlových Varech, ale nejvíce se zaměřuje právě na Ostravu. V nedávné době do svého portfolia přidala společnost i administrativní budovu Gate Nová Karolina v centru Ostravy.

V budově Gate Nová Karolina v ulici 28. října sídlí na tři desítky firem a dohromady pracuje kolem dvou tisíc lidí. V objektu Nordica, kterou plánuje skupina RT Torax v roce 2024 plně doobsadit, aktuálně sídlí 14 nájemců s přibližně šesti sty lidmi. K největším nájemcům aktuálně patří Národní rozvojová banka, Sanaplasma nebo EP Cargo.

Kromě dvou moderních kancelářských budov plánuje společnost RT Torax doplnit své portfolio budov o výškový projekt Ostrava Towers Complex, s jehož výstavbou počítá na sousedním pozemku u Gate Nová Karolina. Budoucí architektonická podoba tohoto komplexu bude zahrnovat rezidenční části s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací a obchody. V současnosti je Ostrava Towers Complex předmětem mezinárodní architektonické soutěže.

„Formálně nyní dobíhá lhůta pro vyjádření se k podmínkám architektonické soutěže. Do konce října zveřejníme jména všech čtyř architektonických studií z Evropy a ze světa, která jsme oslovili,“ řekl na podzim Deníku mluvčí investora Jindřich Vaněk s tím, že vítězný architektonický návrh oznámí RT Torax na jaře 2024.

Půjde už o třetí podobu mrakodrapu, který by podle nynějšího vyjádření investora měl stát do roku 2032, město v minulých měsících operovalo s opatrnějším termínem do roku 2035. Náklady na výstavbu nové výškové budovy mají být podle propočtů nejméně 2,5 miliardy korun.