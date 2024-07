To se ale nakonec většinou nestalo. Zloděj řádil od dubna letošního roku, svou aktivitu ale zvýšil v posledních dnech. Objevil se v ostravských městských částech Zábřeh, Vítkovice a Hrabůvka.

Uvnitř vozidla

Při poslední zlodějské výpravě ho majitel auta přistihl v nákladovém prostoru svého auta. Následovalo zadržení a přivolání policie. Ta již v té době měla dotyčného v hledáčku. Jak se ukázalo, v době zatčení byl pod vlivem drog.

„Modus operandi byl téměř vždy stejný. Nejdříve si vytipoval vozidlo, poté za použití šroubováku, cihly, případně toho, co bylo momentálně po ruce, rozbil skleněnou výplň. Vzal, co v autě našel. Například sluneční brýle, kartony cigarety, sbíječku či vrtačku, ale také francouzské hole. Ve většině případů však odešel s prázdnou, protože lidé nic v autě nenechali. Zajímavostí bylo, že ho přitahovala převážně vozidla dodávkového typu, která měla okna opatřena zatmavovací fólií, a tedy do nich neviděl,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské police. Kromě vniknutí do aut se zloděj vloupal i do hotelu v Ostravě-Kunčičkách. Jindy nepozornému muži vzal „ledvinku“ s doklady a platební kartou.

Přiznal se

Ke všem činům se přiznal. Je obviněn z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Celkem způsobil škodu za 250 tisíc korun. Hrozí mu až tři roky vězení. Soud na něj uvalil vazbu.

K tématu

V posledních letech v Moravskoslezském kraji výrazně klesá počet vloupání do zaparkovaných vozidel. Roční statistiky dokonce dvakrát skončily pod hranicí 800 případů, a to v letech 2021 a 2022. Vloni došlo k mírnému nárůstu na 1007.

Pro ilustraci: V roce 1998 policisté jen v Ostravě řešili 5800 činů. Někteří kriminálníci měli tehdy na svědomí i stovky vloupání. Ochráncům zákona se postupně podařilo dostat za mříže nejzkušenější recidivisty. Významnou roli sehrály stále dokonalejší kamerové systémy monitorující dění v Ostravě, policisté mají k dispozici i modernější technické vybavení. Opatrnější jsou i řidiči.