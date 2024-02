Stále častěji dochází v Ostravě i dalších městech Moravskoslezského kraje k situacím, kdy opilci přímo v obchodech vezmou z regálu lahev alkoholu a na místě ji vypijí. Vzápětí se sesunou k zemi a usnou. Jindy se vrávoravým krokem pokoušejí bez zaplacení proklouznout pokladní zónou…

Opilý muž v nákupním centru, Ostrava. | Video: Facebook, upraveno

Podobných případů vloni výrazně přibylo. Některé z nich byly velmi kuriózní. Zejména událost, kterou se podařilo zachytit na mobilní telefon. Video se šířilo na internetu a stalo se doslova hitem.

Jsou na něm zachyceni strážníci, jak na vozíku, na kterém se přepravují palety, vezou opilého muže. K události došlo v obchodním centru v Novinářské ulici v Moravské Ostravě. Muž (55 let) krátce předtím vypil v prodejně téměř celou lahev vodky. Neschopen chůze pak ulehl a usnul přímo mezi regály s alkoholem. Muže „odklidila“ ochranka, která jej naložila na vozík. Vzápětí dorazili přivolaní strážníci.

Intoxikace

„Pracovníci ochranné služby muže přesunuli do zázemí prodejny, kde se dostavila přivolaná hlídka strážníků. Ta nalezla v zázemí prodejny muže neschopného komunikace a samostatné chůze již ležet na manipulačním vozíku,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů s tím, že strážníci muže na vozíku vyvezli z prodejny ven.

VIDEO: Bezdomovce vystřídali stavaři, z Marice bude komplex se sedmdesáti byty

„Vzhledem k okolnostem případu muže strážníci bezpečně přesunuli na tomto vozíku do přivolaného převozového vozidla Městské policie Ostrava. Následně byl muž dopraven do zdravotnického zařízení z důvodu silné intoxikace alkoholem,“ dodal Machů.

Stále jich přibývá

Opilců mezi regály přibývá napříč celým moravskoslezským regionem. Nejvíce je jich v Ostravě. Například vloni jen několik dnů před výše popsanou událostí vyjížděli strážníci do obchodu v ulici 1. máje v Ostravě, který navštívil padesátiletý muž. Bez řečí se vydal do do alkoholové zóny, kde popadl lahev griotky. Tu si otevřel a vypil téměř na ex. Prázdnou ji pak vrátil zpět do regálu a pokusil se projít pokladnou bez zaplacení.

Kokainová tragédie z Ostravy. Zavinil smrt kamaráda, mládí prožije v kriminále

Podobně se zachoval i mladík (23 let), který krátce před uzavírací dobou vešel do obchodu v Ostravě-Porubě. Mezi regály si otevřel lahev vodky a několikrát se z ní mohutně napil. Pak ji nedopitou vrátil zpět. Po zadržení tvrdil, že se ničeho nenapil. Neměl u sebe žádné doklady a při kontrole se vydával za někoho jiného. Strážníkům tvrdil, že si v prodejně koupil pouze žvýkačky a brambůrky. K vypití alkoholu se přiznal až při zhlédnutí kamerového záznamu, který ho jasně usvědčoval. V minulosti se strážníci setkali i s případy, kdy téhož člověka, který v obchodě vypil lahev alkoholu, chytili i několikrát.

Občas mezi opilci figurují i ženy. V pamětí ochránců zákona zůstává počin jedné z nich (44 let), která v ostravské prodejně vypila hned dvě lahve vodky Amundsen. Nadýchala přes čtyři promile. Skončila v do nemocnici.