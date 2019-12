Symbolické akce se v pátek dopoledne zúčastnilo asi dva a půl tisíce studentů a žáků škol z celého kraje, k nimž se místy přidávali i náhodní kolemjdoucí.

„Nechceme bořit komunistický režim, ten už je – doufejme – nenávratně ztracen v minulosti, přesto spojme ruce,“ vyzýval v megafonu Jiří Hruška, učitel češtiny a dějepisu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tygrida v Porubě a zároveň hlavní organizátor akce.

UVĚDOMĚLÍ STUDENTI

Někteří studenti měli z tvořícího se řetězu legraci a cítili se „jako ve školce“, jiní akci vnímali zodpovědně. „Ve škole jsme si říkali, jaká má tato akce význam. Měli jsme speciální projekty a semináře na toto téma. Hodně toho vím i od svých rodičů a prarodičů,“ řekl Deníku Václav Lipina z maturitního ročníku Tygridova gymnázia, kterému se smysl akce líbil.

Také podle většiny kolemjdoucích a postávajících lidí (někteří hovořili o jediném účelu – ulívání se ze školy) je správně, že si studenti listopadové události připomínají.

„Jednou se to stalo, tak si to připomínejme,“ svěřil se zaujatě pozorující Santiago Pérez, Španěl, který od roku 1981 žije v Ostravě. „Spousta lidí tvrdí, že za komunismu bylo lépe než dnes, ale já si to rozhodně nemyslím. Svoboda něco stojí,“ podotkl Pérez.

PŘESNĚ JAKO TEHDY

V tisícihlavém, zejména studentském davu se objevovaly i aktuální době poplatné transparenty typu „Babiše za mříže“ a skandovalo se, stejně jako před třiceti lety, „máme holé ruce“ či „Jakeše do koše“. „Dnes se represivních složek bát nemusíme,“ reagoval na to zvesela Jiří Hruška, ukazuje přitom na symbolicky uniformované milicionáře a příslušníky StB.

Vzpomínková akce nicméně přinesla i drobné konflikty, kdy starší lidé, kteří listopadové události vnímají nesmírně vážně, proti uniformovaným představitelům tehdejšího režimu vystoupili a hovořili o zlehčování a nedůstojnosti. „Já vám taky neříkám, že jste šašek, běžte domů,“ opáčil představitel milicionáře. Lidský řetěz své putování centrem města ukončil na Masarykově náměstí, kde sborově zazněla česká státní hymna.

K TÉMATU

Jak probíhala příprava řetězu?

„Centrum jsme objali, cíl je splněn,“ mohl si nakonec vydechnout Jiří Hruška, podle něhož příprava řetězu a vyměřování probíhalo v Porubě. „Měřili jsme, kolik bude potřeba, abychom se skutečně spojili v kruh. Cvičnou plochu tři sta metrů jsme přenesli a přepočítali na centrum města,“ vyprávěl Deníku hlavní organizátor Jiří Hruška. „Odhadovali jsme, kolik lidí je potřeba, jak dlouho to trvá. Tehdy v listopadu – a já tam také byl – to nikdo neorganizoval, lidé se spontánně chytli a šli, my jsme to však museli pečlivě koordinovat,“ podotknul Hruška s odkazem na nesrovnatelně hustší dopravu než před třiceti lety. I proto řetěz putoval většinou po chodnících a na dvanáctisetmetrovém okruhu se vyhýbal frekventovaným silnicím.