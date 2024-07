Návštěvníci mají možnost malé plameňáky pozorovat na hnízdě, ti nejstarší už se odvažují na obhlídku výběhu.

„Skupina plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě aktuálně čítá 50 dospělých jedinců, osm loňských mláďat a zatím sedm letošních. Líhnout se začala postupně od 24. června, nejmladší se vyklubalo 7. července. Nejstarší mláďata už opouštějí hnízda a vydávají se na pochůzky po výběhu. Čtyři páry ještě sedí na vejcích," uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Samice plameňáků snáší jedno bíle zbarvené vejce do homolovitého hnízda vysokého až 30 cm vybudovaného z bahna, písku a dalšího stavebního materiálu z okolí hnízda. Při inkubaci vejce i při následné péči o mládě a jeho krmení se střídají oba rodiče. Mláďata plameňáků po vylíhnutí váží okolo 200 gramů a jsou pokryta šedobílým prachovým peřím. Na rozdíl od dospělých mají krátké nohy i krk a rovný zobáček. Mládě zůstává na hnízdě jen krátce. Už po několika dnech začíná podnikat výlety do okolí.

| Video: Youtube

„Charakteristické intenzivní červenorůžové zbarvení získají plameňáci v průběhu druhého roku života. Zbarvení je způsobeno oranžovo-červenými barvivy (karotenoidy) obsaženými v potravě plameňáků, která se ukládají do peří. První měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Poté začínají mladí plameňáci přijímat potravu dospělých, kterou tvoří plankton – drobní korýši, řasy a rozsivky, v lidské péči pak specializované granule," doplnila Šárka Nováková.

Hnízdící plameňáky mohou návštěvníci pozorovat ve výběhu u vstupu do zoo – během prázdnin dokonce o hodinu déle! Zoo prodloužila otevírací dobu areálu do 20 hodin (pokladny a pavilony se zavírají v 18 hod., kdy je možný i poslední vstup do areálu).

