/FOTOGALERIE/ Redakce Moravskoslezského deníku se vydala do restaurací v krajském městě a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie: smažený sýr. Podívejte se do našeho výběru pěti nejlepších smažáků v Ostravě a zjistěte, z jakého sýra se pochoutka připravuje, s čím ji podávají a kolik za ni zaplatíte.

Smažený sýr je oblíbenou pochoutkou v ostravských restauracích, 21. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ať už s hranolky nebo vařeným bramborem. Na talíři s velkou porcí tatarky či v housce jako hamburger, smažený sýr má dlouhé zástupy příznivců. Je natolik oblíbený, že ho lze najít v poledních menu takzvaných třetích cenových, ale i na lístcích drahých restaurací. Mnohdy platí, že v nabídce restaurací zůstává sýr v trojobalu jediným bezmasým jídlem. Redakce Deníku se utvrdila v tom, že na smažák Češi nedají dopustit.

HogoFogo Bistro

Smažák v HogoFogo Bistro je výjimečnou záležitostí. V týdenní nabídce jídel, která se obnovuje každé pondělí, se totiž objevuje pouze jednou za dva měsíce. „Často se nám stává, že se lidé ozývají s dotazy, kdy zase smažený sýr zařadíme do nabídky. Je to bezpochyby jedno z nejžádanějších jídel. Když ho zařadíme do nabídky, tak nám hosté říkají, že kvůli němu budou chodit klidně celý týden,“ uvedla spolumajitelka HogoFogo Bistro Tereza Ovšáková.

Cenově zde smažený sýr společně s pečenými bramborami a domácí tatarkou vyjde na 298 Kč, což je nejvíce z vybraných restaurací. Za cenou si ale HogoFogo pevně stojí. „Dáváme velké porce a sedmdesát procent surovin se snažíme brát od lokálních farmářů. Naše ceny odrážejí kvalitu a chceme si udržet dobré lidi mezi zaměstnanci, což se musí odrazit i v ceně,“ dodala spolumajitelka.

Smažený sýr v HogoFogo Bistro, 27. února 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Název restaurace: HogoFogo Bistro Adresa: Sokolská tř. 871/6, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Druh sýra: Gouda Příloha: opečené brambory, hráškové klíčky, domácí tatarka Cena: 298 Kč

Palouk

Restaurace nedaleko Komenského sadů s názvem Palouk je v Ostravě už pátým rokem. Smažený sýr se stal nedílnou součástí stálé nabídky jídel a zákazníci se na něj často vrací. „Jde o druhou nejprodávanější položku v našem menu. První je burger. Lidé k nám na něj chodí i cíleně a pochvalují si ho,“ řekla provozní manažerka Palouku Lenka Samková.

V nabídce je smažený sýr Gouda společně s hranolkami, tatarkou a salátem. Druh sýru ve stálé nabídce ale provozovatelé nemění. „Když chceme vyzkoušet něco nového a sýr obměnit, tak ho poté zařadíme do speciální nabídky. V té stálé ale tahle klasika nesmí chybět,“ dodala provozní manažerka.

Smažený sýr v Palouku, 20. března 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Název restaurace: Restaurace Palouk Adresa: Vítězná 2, 702 00 Ostrava Druh sýra: Gouda Příloha: hranolky, tatarka a salátek Cena: ve stálém jídelníčku za 245 Kč

BistrOPEN

U Hornického muzea Landek funguje už řadu let restaurace BistrOPEN, která ve stálé nabídce nahradila smažený sýr eidam nebo specialitou, kterou je středomořský sýr Halloumi. „Smažený sýr je takové české národní jídlo. Bohužel je skoro všude stejný. I my tady v létě měli eidam, ale na zimu jsme trošku změnili koncept kuchyně a chtěli jsme smažák trošku povýšit. Proto jsme vymysleli smažený Halloumi sýr v panko strouhance, společně s bramborovou kaší, salátem a tatarkou,“ vysvětluje šéfkuchař BistrOPEN Jan Letovský. Podle šéfkuchaře je smažený sýr jídlem, který si dá každý, ale zároveň jde i o příjemnou vegetariánskou variantu. „Halloumi není tak těžký jako eidam. Nejčastěji si ho objednávají dámy,“ dodává šéfkuchař.

Smažák haloumi v Bistropen, 20. března 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Název restaurace: BistrOPEN Adresa: Pod Landekem 70, 725 29 Ostrava 29 Druh sýra: Halloumi Příloha: bramborová kaše, salátek a tatarka Cena: 245 Kč

Řízkárna u Orla

Řízkárna u Orla pod tímto názvem funguje už devět let. Dříve ji ale zákazníci znali pod názvem U Honýšů. Nyní jsou hlavním pokrmem nejrůznější varianty řízků. Mezi bezmasými jídly hraje prim právě smažený sýr, který zde nabízí v několika druzích. „Troufám si říci, že máme největší výběr smažených sýrů v Ostravě a okolí. Zájem je především o klasický eidam, ale v závěsu je hned smažený hermelín nebo cheddar,“ uvedl majitel Řízkárny u Orla Tomáš Orlický.

Mezi sýry je v nabídce i perlička, kterou je „sýrový mix“, což je smažený hermelín plněný tvarůžkem. „Vymysleli jsme specialitu hermelínu s tvarůžkem, který ještě obalíme a usmažíme. Je to velká dobrota a víte jak, o tvarůžcích se říká, že jsou zdravé…,“ dodává s úsměvem majitel.

Smažený sýr v Řízkárně U Orla, 20. března 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Název restaurace: Řízkárna u Orla Adresa: Husarova 57/46, 700 30 Ostrava-jih Druh sýra: eidam, hermelín, tvarůžky, niva nebo cheddar, od 100 do 120g Příloha: dle přání zákazníka Cena: Smažený sýr eidam 139 Kč + smažené steakové hranolky 45 Kč + tatarka 29 Kč

Radegastovna aura

Restauraci Radegastovna aura v Ostravě-Porubě navštěvují zákazníci už od roku 2010. I zde je smažený sýr jednou z nejprodávanějších pokrmů. „Lidé si řeknou, že na smažáku nejde nic zkazit, ale není to pravda. Chci, ať jde cítit i chuť sýru a ať má správnou konzistenci. Někdy může být příliš tlustý, někdy zase tenký nebo může být spálená strouhanka. Všechno je třeba ohlídat, aby byl smažák vždy perfektní,“ řekl o klasické české pochoutce spolumajitel David Schulz.

Vše podle spolumajitele záleží i na druhu sýru, který se do pokrmu použije. „Mohl bych kupovat nejlevnější eidam, ale neudělám to. Cenové rozdíly jdou pak poznat jak v chuti, tak i v kvalitě a konzistenci,“ dodává spolumajitel, kterého mohou zákazníci Radegastovny aura vidět i přímo v kuchyni. Ke smaženému sýru si mohou zákazníci vybrat jakoukoli přílohu. Nejčastěji si ale milovníci smažáku volí hranolky nebo pečené brambory.

Smažený sýr v Radegastovna aura, 20. března 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Název restaurace: Radegastovna aura Adresa: Opavská 962/39, 708 00 Ostrava 8 Druh sýra: Gouda, gramáž 120 g Příloha: dle přání zákazníka hranolky nebo opečené brambory, tatarka Cena: 199 Kč

