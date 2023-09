VIDEOANKETA: Souhlasíte s výstavbou koncertní síně v Ostravě?

Téma výstavby nové koncertní haly v Ostravě stále rezonuje. Dům kultury města Ostravy má už od loňského září zavřeno, ale začátek výstavby koncertního sálu je zatím v nedohlednu, a to i přes to, že má projekt platné stavební povolení. A zatímco město stále hledá zhotovitele stavby, my jsme se do centra města vydali zjistit, zda lidé s výstavbou nové několikamiliardové koncertní síně souhlasí.

Anketa k výstavbě nové koncertní síně v Ostravě, 20. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková