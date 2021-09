Míša přivdaná do podhůří Beskyd o Lysé hoře mluví ještě poněkud shovívavě, avšak manžel Mirek a zdejší rodák není z popularity královny a davů obdivovatelů nadšený vůbec.

Masiv nejvyššího beskydského vrcholu má Michaela Veličková sice denně na očích, ale výstup ani jediný a ani jí to moc nevadí. Srpen 2021. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Já tam fakt nikdy nebyla, a to na ni vidím z kuchyně v našem paneláku,“ líčí se smíchem třiatřicetiletá Míša pocházející z Ostravy. Bydlí na Ostravici čtrnáct let a nese v okolí docela časté příjmení Veličková (ve známé podlysohorské hospodě U Veličků to ostatně zná).