Areál Skalka nabízí celou řadu aktivit pro celou rodinu. Vyniká zejména nabídkou atrakcí a zábavy pro děti jako jsou HOP aréna, lanové pyramidy, bludiště s minizoo, skákací hrady, tubing, prolézačky, skluzavky, houpačky, autíčka, a další… kde děti ztratí pojem o čase a kde se bezpečně mohou vyřádit, zatímco rodiče mají prostor pro sebe a své přátele.

SOUTĚŽ DENÍKU

Novinkou jara je Skaláčkovo bludiště v minizoo. Bludiště je plné rébusů a interaktivní zábavy pro celou rodiny s pohádkovými průhledy do ohrad zvířátek. Jednou z novinek minizoo jsou dvě ptačí voliéry, jedna z nich dokonce průchozí. Své kouzlo má také nová vyhlídková terasa. Otevřeno je denně 10-18h.



A my pro vás máme soutěž o vstup právě do tohoto bludiště a minizoo zdarma.



Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, a to do pondělí 1. června 2020 do 12 hodin na e-mail web.msdenik@denik.cz. Do předmětu mailu napiště SKALKA. My z došlých odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří získají pro 1 dospělou osobu a 1 dítě vstup do bludiště a minizoo zdarma.



Soutěžní otázka: Jaký zní název nové vyhlídkové terasy?

A. Nad muflony

B. Nad kozami



*Nápovědu tradičně najdete na www.skalkaostrava.com.



