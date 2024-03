Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku můžete navštívit další duel hokejistů Vítkovic s Královéhradečany v rámci předkola play-off. Kdo preferuje zelený pažit, může podpořit fotbalisty Baníku proti Sigmě Olomouc. Milovníci koček pak jistě zavítají na výstavu Central European Winner, konanou na Černé louce. A to zdaleka není vše. Bohatý kulturní program proběhne i v dalších regionech Moravskoslezského kraje. Zde je naše nabídka.

OSTRAVSKO

Boris Band Combination

KDY: pátek 8. března (19 h.)

KDE: Klub Parník, Ostrava

ZA KOLIK: 300,-

PROČ PŘIJÍT: Kapela Borise Urbánka působí už od roku 1996 a představila se na mnoha jazzových festivalech a v jazzových klubech u nás i v zahraničí. V srpnu 2022 se představila na Black Sea Jazz Festivalu v gruzínském Batumi. Repertoár, vycházející z energické fusion music, je postaven především na skladbách Borise Urbánka.

Den žen bez tabu: Vulva není vagína

KDY: pátek 8. března (19 h.)

KDE: Centrum PANT, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní den žen jinak - rozplétání mýtů a zprostředkování faktů o ženském těle s humorem a lehkostí. Připojte se v Centru PANT a oslavte Mezinárodní den žen jinak – prostřednictvím otevřené diskuse s gynekoložkou Kamilou Žižkovou, autorkou knihy „Vulva není vagína", která má nakročeno stát se fenoménem v oblasti osvěty o ženském zdraví.

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc

KDY: sobota 9. března (18 h.)

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: 200,- / 240,- / 310,- (50% sleva: Děti 7 - 14 let, senioři 65+, ZTP, doprovod ZTP/P)

PROČ PŘIJÍT: Naváže Baník na výhru ve Zlíně z předešlého víkendu?

HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK

KDY: sobota 9. března (15 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti)

PROČ PŘIJÍT: Po dvou těžkých zápasech play-off na ledě soupeře se v sobotu představí vítkovičtí hokejisté v domácím prostředí. Jde o všechno, přijdete ostravský tým povzbudit i vy?

33. Rock And Rollový ples aneb Hippies ples

KDY: sobota 9. března (20 h.)

KDE: Garage club, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 590,- / 790,- (VIP, balkon)

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na Rock & Roll Band Marcela Woodmana, křest nového alba „Nebuď nasranej!“ i bohatou tombolu. Přenesete se do konce 60. let, kdy hnutí hippies bylo na vzestupu. Všechny oblečky z této doby jsou vítány! Jako obvykle budou nejlepší kostýmy bohatě odměněny. Čeká vás i taneční soutěž! Kostýmy nejsou na akci povinné.

Central European Winner, unikátní výstava koček

KDY: sobota 9. a neděle 10. března (so 10 – 17 h. / ne 10 – 16 h.)

KDE: Výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: 100,- / 50,- (děti, senioři)

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava koček s mezinárodní účastí. Pořádající země jsou Česko, Maďarsko, Rakousko a Slovensko a vůbec první příležitost pro získání titulu bude právě v Ostravě. Jen 26 koček může získat titul Central European Winner. Součástí výstavy bude také prodej potřeb, hraček a krmiv pro kočky.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Cocotte Minute

KDY: pátek 8. března, 21 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 390 Kč předprodej/ 450 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: COCOcyklón se řítí v březnu na klub STOUN! Přijďte zapařit na tuto originální skupinu.

Simona Babčáková: One Human Show

KDY: sobota 9. března, 17 hodin

KDE: Třinec, KD Trisia

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: One Human Show aneb život, vesmír a vůbec. Pohled Simony Babčákové na souvislosti, o kterých potřebujeme mluvit. Inspirující setkání pro lidi, kteří si kladou otázky a hledají odpovědi.

KARVINSKO

Filmová přehlídka Český lev 2024 v Havířově

KDY: 7-10. března, 18 hodin

KDE: Havířov, kino Centrum

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka filmů, 7. března - Tancuj Matyldo, 8. března - Přišla v noci, 9. března - Úsvit, 10. března - Bratři.

HCB Karviná - KH Kopřivnice

KDY: sobota 9. března, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední utkání základní části házenkářské extraligy, poté čeká karvinské borce play off!

Záviš

KDY: sobota 9. března, 19.30 hodin

KDE: Havířov, Jazz Club

ZA KOLIK: 290 Kč přeprodej / 350 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Kníže pornofolku se po několika úspěšných koncertech a recitálech v Jazzu na naše pódium vrací! Písně a básně tohoto životem ošlehaného barda vás rozesmějí, budou šokovat a často i zasáhnou hodně hluboko.

NOVOJIČÍNSKO

Leaving Spirit (D) – roots-rock

KDY: pátek 8. března, 20 hodin

KDE: Nový Jičín, Stará pošta

ZA KOLIK: 120 Kč předprodej/150 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Koncert, který si nesmí nechat ujít fanoušci blues, country nebo rocku!

Rodičovský bál 2024

KDY: sobota 9. března, 19,30 hodin

KDE: Kopřivnice, Katolická beseda

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: K tanci i poslechu hraje kapela Ostopět. Fotokoutek, tombola a další plesová překvapení.

OPAVSKO

Kapela QAI vystoupí v Opavě poprvé

KDY: pátek 8. března od 20 hodin

KDE: klub Art, Opava

ZA KOLIK: 270 korun

PROČ PŘIJÍT: Kapela QAI nabídne posluchačům pomalé tóny akustické kytary, které vystřídají dynamické songy, které se jim dostanou pod kůži. Muzikanti z Třinecka hraje hudbu, žánrově zařaditelnou jako Indie pop, který se prolíná s akustickou alternativou a její písně jsou v angličtině. Skladba Friends nedávno překonala hranici 50 000 streamů na Spotify a objevila se v řadě editorských playlistů. Na podzim roku 2021 kapela vydala debutové LP s názvem Fastgoing, nahrané s dánským producentem Esbenem Svanem. V současnosti vystupuje v Česku a pracuje na novém albu.

Lahodné Kafe u Osmanyho

KDY: pátek 8. března od 19.30 hodin

KDE: kinosál Štěpánkovice

ZA KOLIK: 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Originální zábavný pořad populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity nabídne přítomným devadesát minut smíchu v zábavné show. Zazní v něm až neuvěřitelné historky ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první chvíle. Život Osmanyho je velmi pestrý a co jiný nezažijí za celý život, on už dávno zvládl. Pořad moderuje Eva Decastelo a dalším hostem je Barbora Mottlová.

Koncert rockové skupiny Reflections of Pink Floyd

KDY: sobota 9. března od 19 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Kapela Reflections of Pink Floyd vzdává touto hudbou hold slavné skupině, která se už na naší scéně asi neobjeví. Pro ni však zůstává nesmrtelným pojmem a srdcovou záležitostí. Kromě hudby nabídne svým fanouškům též show se světelnými efekty a velkoplošnou projekcí s českými titulky. Pink Floyd bude pro nás vždy velkým

Zahraje dvoučlenná skupina Naživo

KDY: sobota 9. března od 15 hodin

KDE: sál Wybranetz, Markvartovice

PROČ PŘIJÍT: Skupina už projela Česko se svými koncerty křížem krážem. Na koncertech hraje hlavně vlastní žánrově pestrou tvorbu. Klávesista a zpěvák Jan Šauer s akordeonistou a zpěvákem Antonínem Šauerem nabízí posluchačů muziku, která má srdce. Jan Šauer hraje převážně na klávesy, ale pro radost bere do ruky i kytaru nebo harmoniku. Profesionálně se věnuje i nahrávání zvuku ať už vlastních písniček nebo hudby na zakázku. Skladatel a textař Antonín Šauer hraje na klávesy a akordeon, ale též na akustickou kytaru, elektrickou kytaru nebo na foukací harmoniku. Na koncertech improvizuje a hudbu dobarvuje vyhrávkami.

Obec bude plná běhu

KDY: neděle 10. března od 8 hodin

KDE: areál TJ Sokol Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Veřejný závod Kobeřická dvacítka vstoupí do 43. ročníku. Děti do osmi let zaběhnou 50 metrů, do deseti let poběží 650 metrů a do patnácti let 1,3 kilometru. Pro muže a ženy bude připravený kondiční běh na šest a deset kilometrů a vytrvalcům bude určená trasa v délce dvaceti kilometrů. Start bude v 9 hodin a vítězové di pro slávu i ceny přijdou na vyhlášení v 11 hodin.

BRUNTÁLSKO

Ženy sobě

KDY: neděle 10. března (13 – 17.30 h.)

KDE: Středisko volného času, Krnov

ZA KOLIK: 250,-

PROČ PŘIJÍT: Oslavte MDŽ pohybem a objevte výhody zdravého životního stylu! Těšit se můžete na různé typy cvičení pod vedením zkušených lektorek. Celé odpoledne vám bude k dispozici dětský koutek pro vaše ratolesti, občerstvení, prodejní stánky, uvítací balíčky pro ženy a mnohé další!

Vinyl, CD, MC burza

KDY: neděle 10. března (14 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 70,-

PROČ PŘIJÍT: V ráj pro všechny fanoušky a sběratele vinylů, cédéček či klasických kazet se promění prostředí Kofola Music Clubu v Krnově.

Reprezentační ples města Bruntálu

KDY: sobota 9. března (19.30 h.)

KDE: Společenský dům, Bruntál

ZA KOLIK: 350,- / 390,-

PROČ PŘIJÍT: XXIX. ročník reprezentačního plesu města Bruntálu se bude konat 9. března 2024 ve Společenském domě v Bruntále. Hudebním hostem je zpěvačka Monika Absolonová. K tanci a poslechu hraje Groove Harmony a cimbálová muzika Opavští hudci.