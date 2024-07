Co se centra města týká, až do konce prázdnin se počítá také s úplnou uzavírkou Nádražní ulice u zastávky Muglinovská, kde bude na programu rekonstrukce parovodu.

Zejména dvěma velkými akcemi promluví do fungování města – a v tomto případě lze nutno zdůraznit že i do jeho podoby – Dopravní podnik Ostrava. S plánovanou modernizací města v oblasti krajského úřadu a domu kultury (stavba koncertní síně, parkovacího domu a Černé kostky, pozn. red.) souvisí také avizovaná modernizace samotné ulice 28. října. Jako první se zde v létě do akce vrhne s modernizací tramvajové trati právě DPO, a to v úseku od náměstí Republiky po křižovatku s ulicemi Výstavní a Novinářskou. Stavět se bude pevná jízdní dráha, aby se utlumily vibrace a hluk z trati. Očekávané náklady jsou 115 milionů, detailní informace včetně dopadu na dopravu v oblasti (rovněž s ohledem na práce u domu kultury) budou známy po uzavření veřejné zakázky v nejbližších dnech.

Mnohem déle se budou stavaři pohybovat na mostech přes Polaneckou ulici v Rudné ulici. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že demolice mostu by předpokladem měla začít na podzim a cenu odhadujeme na asi 170 milionů korun,“ popsal předběžný plán Miroslav Mazal, podle něhož práce mají trvat dvě stavební sezony, tedy skoro dva roky, a provoz bude veden pravděpodobně obousměrně střídavě po jednom a následně druhém mostu. V případě obou staveb, obdobně jako u těch z minulých let, tedy bude průjezd zúžen na polovinu. ŘSD bližší informace zveřejní po výběru zhotovitelů, nyní reagovalo na iniciativu Deníku.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Ostravě pokračuje v nastoleném trendu posledních let – opravě klíčových mostů, na které se dlouhé roky vůbec nesáhlo. Pro řidiče to letos znamená nemalé komplikace na dvou vytížených tazích – v Místecké ulici nad vjezdem do Dolních Vítkovic a v Rudné ulici nad Polaneckou ulicí kousek za dálničním přivaděčem ve směru na Porubu.

Ostravské komunikace (OK) mají letos v plánu tři stavby se zvýšeným dopadem na dopravu. Do srpna potrvá aktuální částečná uzavírka a jednosměrný provoz dotýkající se lidí mířících do Fakultní nemocnice Ostrava a VŠB-Technické univerzity Ostrava při opravě vozovky v ulici Dr. Slabihoudka. Objížďka vede po Studentské a navazujících ulicích.

V červnu se OK vrhly na opravu mostu v Hrabovské ulici přes Místeckou. „Hlavní poruchou je zatékání vody do nosné konstrukce mostu přes porušenou izolaci a dilatační závěry,“ popsal místopředseda představenstva OK Miloš Novák s tím, že na mostě bude během prací úplná uzavírka, „dole“ na Místecké pak částečné omezení dopravy. Opravu provede firma Firesta Brno, práce potrvají do října.

Zatékání vody přes porušenou izolaci a dilatace do nosné konstrukce je také důvod opravy podchodu v ulici Dr. Martínka u Venuše v Ostravě-Jihu, kde je před podpisem smlouvy s vybranou firmou. „Vždy jeden jízdní směr bude uzavřen, druhý bude mít obousměrný provoz. Doba realizace se předpokládá do 60 dnů a bude od července do srpna,“ upřesnil Miloš Novák.

Nové vozovky v délce kilometrů

Na léto má spoustu akcí připravených také SSMSK na takzvaných dvojkách a trojkách. Během prázdninových měsíců se chystají opravy například v ulicích Slovenská a Švermova v Ostravě-Přívoze, včetně úseku s kruhovým objezdem a pod mosty dálničního přivaděče.

Změna už zažitých pořádků čeká také Polanku nad Odrou. V květnu sice skončí rekonstrukce mostu přes řeku Odru v ulici 1. května, silničáři se však přesunou na druhý konec této ostravské městské části a od 1. července začnou rekonstruovat most přes místní potok Polančici. Hotovo má být do konce října.

Od srpna bude život stavební sezona komplikovat život lidem v Hrabové. Hlavní tah městskou částí, ulice Paskovská, dostane nový povrch a práce si vyžádají nemalá dopravní omezení.

Během prázdnin bude komplikovanější doprava také do lázní v Klimkovicích, protože se bude opravovat tříkilometrový úsek vozovky v Husově ulici, práce se navíc musejí zkoordinovat se stavbou kanalizace. A SSMSK se bude o prázdninách činit i v Mariánskohorské ulici, kde se bude opravovat víc než kilometr dlouhý úsek vozovky ve směru na vodárnu.

V letních měsících dostane nový povrch i hlavní průtah Vřesinou v délce jednoho kilometru a v Krásném Poli bude rovněž během prázdninových měsíců zcela uzavřen téměř dvoukilometrový úsek Družební ulice při pokládce nového povrchu vozovky.

„Rudnou“ na dva dny zcela uzavřou

Na změnu se musejí připravit také lidé v Mariánských Horách a Hulvákách. V červnu má sice skončit úplná silniční uzavírka v ulici Přemyslovců v úseku mezi Mariánským náměstím a Hudební ulicí, kvůli přetrvávající rekonstrukci kanalizace a vodovodu se však dělníci a silničáři přesunou do dalšího úseku mezi ulicemi Hudební a Korunní, nadále tedy bude komplikovanější dostat se například na místní radnici. Práce potrvají do 25. srpna.

Mezi Šenovem a Vratimovem je od července do listopadu třeba počítat také s omezením provozu v ulicích Šenovská a Datyňská. Investorem je Moravskoslezský kraj díky programu IROP.

