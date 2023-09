Venku to sice na podzim zatím nevypadá, ale vinotéky už zvou na novou sezonou burčáku. Částečně zkvašený hroznový mošt z maďarských bobulí pomalu mizí z pultů a nahrazuje jej tradiční burčák z české sklizně. Deník namátkou navštívil pět vinoték v Ostravě-Porubě a přináší tipy, kde si oblíbený podzimní nápoj můžete ochutnat.

Ceny burčáku v Ostravě-Porubě, 13. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Mezi víny

Vinotéka Mezi víny u květinové louky ve Francouzské ulici je v provozu už čtvrtým rokem. Letos, stejně jako každý rok, nabízí burčák z vlastního vinařství.

Burčák ve Vinotéce Mezi víny v Ostravě-Porubě, 12. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„Jsme podniková prodejna Zámeckého vinařství Bzenec, proto jsou veškerá vína i burčák odtamtud. Nyní máme v nabídce odrůdy Irsai Oliver a Solaris, čili jde o sladší burčák,“ uvádí Renáta Jenčová, zaměstnankyně vinárny Mezi víny. Burčákovou sezonu zde každoročně zavírají burčákem červeným, který do vinotéky dorazí později - červené bobule zrají nejdéle.

Odrůda: Irsai Oliver a Solaris

Cena burčáku: 88 korun za litr

Adresa: Hlavní tř. 896/6, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: Pondělí až čtvrtek od 11 do 22 hodin, pátek od 11 do 23 hodin, sobota od 12 do 23 hodin, neděle zavřeno

Vinotéka Zlatý hrozen

Vinárna Zlatý hrozen nejdříve každoročně nabízela částečně zkvašený hroznový mošt z maďarských bobulí. Minulý týden jej už vyměnili za tradiční burčák z odrůdy Müller Thurgau.

Burčák ve Vinotéce Zlatý hrozen v Ostravě-Porubě, 12. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Kdo si jej bude chtít vzít s sebou, zaplatí 89 korun za litr burčáku. V teplých dnech si jej zákazníci mohou vychutnat i na předzahrádce, kterou má vinárna k dispozici také během chladnějších podzimních dnů.

Odrůda: Müller Thurgau

Cena burčáku: 89 korun za litr

Adresa: Hlavní třída 557/89, 70800 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: pondělí až sobota od 9 hodin do 22 hodin, neděle od 14 do 22 hodin

Vinotéka Znovín Znojmo

Ani na pultech Vinotéky Znovín Znojmo v horní části Hlavní třídy nezaháleli a zákazníkům nabízí bílý burčák. Nejdříve zde ale prodávali částečně zkvašený hroznový mošt, jak zní označení burčáku ze zahraničních hroznů.

Burčák ve Vinotéce Znovín Znojmo v Ostravě-Porubě, 12. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„Burčák bereme od dvou různých dodavatelů - Znovín a Pavlovín. Momentálně nabízíme odrůdu Müller Thurgau. Litr u nás vyjde na 125 korun za litr,“ vysvětluje Kateřina Rucka, provozní vinárny.

Odrůda: Müller Thurgau

Cena burčáku: 125 korun za litr

Adresa: Hlavní tř. 683/108, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: po-pá od 9 do 19 hodin, sobota od 9-17 hodin, neděle zavřeno

Vinotéka Ševčík

Nedaleko kruhového objezdů na Hlavní třídě sídlí Vinotéka Ševčík, kde si lidé mohou zakoupit bílý burčák za 69 korun za litr.

Burčák ve Vinotéce Ševčík v Ostravě-Porubě, 12. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„Zákazníci se nás občas ptají, proč nabízíme burčák tak levně, když někde je vyjde i na 110 korun za litr. Je to tím, že si děláme burčák vlastní, proto se na ceně nemusí odrážet distribuce a jiné částky navíc,“ vysvětluje provozní vinotéky Jaroslav Cahlík. Zákazníci budou moci brzy kromě bílého burčáku ochutnat i červený. „Ten budeme mít snad už od pátku,“ dodává provozní.

Odrůda: Müller Thurgau

Cena burčáku: 69 korun za litr

Adresa: Porubská 6132/19, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: pondělí až pátek od 9 do 21 hodin. Sobota od 8 do 21 hodin a neděle od 13 do 21 hodin

Vinotéka Dobrá chvíle

V malé Vinotéce Dobrá chvíle je už nyní k dispozici burčák bílý, červený i růžový. „Všechny burčáky jsou z Česka. Troufám si říct, že v okolí jiný růžový nenajdete,“ říká vedoucí prodejny Michaela Nováková.

Burčák ve Vinotéce Dobrá chvíle v Ostravě-Porubě, 12. září 2023.Zdroj: Deník/Kateřina Součková

S prodejem burčáku zde začali už před dvěmi týdny. „Loni jsme prodávali burčák až do konce října,“ dodává Nováková. Litr alkoholového nápoje zde zákazníky vyjde na 85 korun za litr.

Odrůda: Solaris a Svatovavřinecké

Cena burčáku: 85 korun za litr

Adresa: 17. listopadu 640/22a, 708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba: všední dny od 9 do 18 hodin