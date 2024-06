Pro místní i kolemjdoucí je to v prvních dnech spíše atrakce. „Něco takového jsem ještě neviděla, lidi na to čučí, stejně jako já,“ řekla Deníku obyvatelka z Kamence, která kolem jednoho ze stojanu denně chodívá do práce. Nachází se na slezském břehu u pěší lávky k Nové radnici, kde se kříží hned tři městské cyklotrasy a je tam možné využít i pítko.

Druhý stojan je umístěn na cyklostezce kolem Ostravice o kousek dál, a to u Loděnice v blízkosti další pěší lávky spojující slezský a moravský břeh. Jejich instalace proběhla 21. června po předchozí betonáži patek a panely vyšly dohromady na více než 843 tisíc korun s DPH. Slezská Ostrava na projekt dostala dotaci 291,5 tisíce korun z Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu rozvoje cykloturistiky.

„Slezská Ostrava je vůbec prvním ostravským obvodem, kde byly nové cyklopanely instalovány. Právě cyklostezka u řeky Ostravice patří k nejoblíbenějším v Ostravě. Chceme proto cyklistům umožnit dofouknout či dobít si kolo,“ řekl Deníku starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

„Věřím, že jejich instalace nejen podpoří rozvoj cyklistiky ve městě, ale i oživí veřejný prostor u řeky Ostravice,“ doufá Richard Vereš. Multifunkční nabíjecí cyklostanice nevyžadují napojení do elektrické sítě, fungují čistě na solární energii získanou ze solárního panelu umístěného nahoře.

A co všechno stanice dokáže? Je vybavena jedním kompresorem k nafouknutí kol, čtyřmi stojany a čtyřmi zásuvkami na 230 V k dobití elektrokol, osmi USB porty, čtyřmi držáky na telefon, čtyřmi autozásuvkami na 12 V, zajišťuje wifi připojení pro širokou veřejnost i uzamykatelné boxy například pro nabíjení telefonu za vratnou zálohu pět korun či jedno euro. Součástí je také defibrilátor a na vrchním textovém panelu je možné promítat libovolné údaje, mezi nimiž je aktuálně například čas nebo venkovní teplota.