/VIZUALIZACE/ To bude proměna! Modernizace vítkovické nádražní budovy může začít, Správa železnic už totiž vybrala zhotovitele rekonstrukce této památkově chráněné nádražní budovy v Ostravě-Vítkovicích.

Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Objekt z dílny architekta Josefa Dandy opraví společnost MORYS za téměř 275 milionů korun. Ve spolupráci s tamní městskou částí navíc projde revitalizací také přednádražní prostor. Práce začnou v květnu, hotovo by mělo být do dvou let.

Rozsáhlá rekonstrukce nádražní budovy z roku 1967 zahrnuje jak obnovu vnějších částí, tak interiéru. S ohledem na celkové využití objektu se navíc přizpůsobí dispozice vnitřních prostor současným potřebám.

Jak se žilo v bunkrech na hranicích. Vojáci fasovali rum a kofilu

„Rekonstrukce v Ostravě-Vítkovicích je součástí naší dlouhodobé snahy o zachování historicky významných staveb. Očekáváme, že modernizace nejen výrazně zvýší komfort pro cestující, ale současně otevře i nové možnosti pro lepší využití v tuto chvíli naddimenzovaného prostoru,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Současná podoba vítkovického nádraží:

1/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 2/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 3/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 4/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 5/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 6/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 7/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 8/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 9/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 10/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 11/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 12/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 13/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 14/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 15/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 16/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 17/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 18/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 19/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 20/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 21/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 22/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 23/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 24/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava. 25/25 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Vítkovické nádraží, 8. května 2024, Ostrava.

Modernizace se zaměří na rozsáhlou renovaci obvodového pláště včetně výměny oken, která budou esteticky odpovídat původní architektuře. V souladu s požadavky památkářů se obnoví i interiér. Zachovány zůstanou stávající materiály, a především umělecká výzdoba.

Lidé o svátku vyrazili za nákupy do Polska. Pivaři však smutnili

Nově uspořádané vnitřní dispozice navíc poskytnou prostory pro kanceláře, obchody, služby i klimatizovanou čekárnu pro cestující. Součástí projektu je také zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí a instalace moderního orientačního a informačního systému.

V úzké spolupráci s městskou částí Ostrava-Vítkovice se obnovy dočká také plocha před samotným nádražím. Cestujícím usnadní přístup dostatek parkovacích míst, která nabídnou i nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.