/FOTOGALERIE/ Stejně jako veškerý „zábavní průmysl“ navázaný na vítkovický hokej, také jeho roztleskávačky z klubu FIT & FUN zažívají zlaté časy. Soubor má nejvíce děvčat v historii, „cheerky“ hokejem dýchají a vyznají se i v pravidlech. Co vtipného prozradily?

Vítkovické roztleskávačky v akci | Video: Deník/Petr Jiříček

V Paláci kultury a sportu, potažmo pozdějších komerčních názvech ČEZ Aréně a Ostravar Aréně, zajišťují doprovodný program už od roku 2001, přestože klub FIT & FUN založila Jana Svatošová už o šest let dříve. Vítkovické roztleskávačky za tu dobu profesně vyzrály, protočily celou jednu generaci a dnes si bez nich hokej téměř nelze představit.

Řada z děvčat se do klubu dostala z mažoretek. Taková je ostatně cesta i hlavní „cheerky“ Kláry. „Stala jsem se daleko větší fanynkou hokeje než předtím, teď ho vlastně úplně ‚žeru‘,“ svěřuje se vedoucí roztleskávačka, podle níž tančí ostatní, s tím, že hokej z holek formuje fanynky.

„Třeba já jsem do té doby na hokeji v životě nebyla, a jak mě teď baví,“ připojuje se Kateřina. „Fanoušci a atmosféra dělají strašně moc, určuje to, jak moc si své vystoupení užiju,“ popisuje kooperaci s diváky. „Interakce s fanoušky je skvělá, na hokeji se s námi fotí, usmívají se, jsou přátelští, jsou strašně fajn,“ přikyvuje Klára.

Na schodech arény atmosféru plnými doušky nasává i Lucie. „První holky v řadě, podle kterých tančíme, to mají těžší, ale my ostatní částečně zvládáme sledovat i hokej, takže býváme nervózní spolu s fanoušky,“ říká Lucie.

Víckrát v hale než spousta fanoušků

V týmu jsou děvčata starší patnácti let, většina je nyní v rozmezí 18 až 25 let. Za ty roky, kdy v hale nasbíraly více „účastí“ než řada fanoušků, se už mnohé zorientovaly i v pravidlech, jak dokázaly v náhodném testu Deníku, zda vědí, co je například krosček. „Krosček je, když tě protihráč srazí holí svíranou oběma rukama. Ale musí tam být obě ruce,“ zdůrazňuje Klára.

Když je řeč o faulech, roztleskávačky přiznávají, že se jich celkem pravidelně dopouštějí na fanoušcích. „Jak kolem nás chodí a my je nevidíme, občas je praštíme nebo pošimráme třásněmi. Určitě každý zápas některá z nás někoho ‚sejme‘,“ směje se vedoucí roztleskávačka. „V mém případě je to pravidelně třikrát za zápas,“ přiznává Kateřina.

Mnohé malé fanynky je v jejich produkci napodobují, největší z nich si do haly pravidelně nosí vlastní třásně a tančí s nimi. „Doufáme, že se k nám, až bude starší, připojí,“ věří děvčata, která letos podle dohody s klubem tančí po osmi, další čtyři až osm děvčat, v závislosti na velikosti zápasu, pak jako hostesky prodávají tombolu po chodbách a ochozech. V play-off jsou na všech zápasech, v základní části podle požadavku klubu.

Boj o místo v sestavě

Stejně jako v případě diváků o hokej, je i u FIT & FUN Cheerleaders letos zájem znatelnější. „Holek mám letos 25, což se mi za celou kariéru ještě nestalo,“ říká zakladatelka, manažerka a trenérka klubu Jana Svatošová, která si tak mnohdy připadá jako hokejový trenér – musí vybrat, koho zrovna pro daný zápas nasadí. I mezi děvčaty je totiž o Vítkovice velký zájem.

Klub s rytířem Vítkem na hrudi je klíčový „klient“ roztleskávaček z FIT & FUN a doprovází je drtivou většinu sezony, není však jediný. „Zahájili jsme spolupráci s týmem amerického fotbalu Steelers Ostrava, vystupujeme na Beach Ostrava Open v Dolních Vítkovicích, pokrývali jsme ostravské mistrovství světa v hokeji 2015 i juniorské mistrovství v roce 2020 a také para hokej,“ popisuje sportovní část produkce trenérka, tu nesportovní pak tvoří mimo jiné plesy, dny otevřených dveřích nebo firemní večírky a spousta dalších jednorázových akcí.

„Zhruba polovinu času nám zabírá vítkovický hokej a polovinu vše ostatní,“ srovnává Svatošová, která klub založila v roce 1995 se spolužačkami a první profesionální vystoupení (po školní akci) absolvovala v hale Tatran mezi basketbalisty NH Ostrava. Postupně získala licenci a tým maximálně zprofesionalizovala. „Holky vedu, aby se po všech stránkách chovaly jako profesionálky,“ zdůrazňuje zakladatelka.