VOLBY 2017 V KRAJI: Oranžovou v Moravskoslezském kraji vystřídala modrá

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Volební výsledky v Moravskoslezském kraji jsou sečteny, vítěze parlamentních voleb 2017 známe. Hnutí ANO sesadilo z pomyslného trůnu ČSSD.

Volební výsledky v Moravslezském kraji:



INCIDENT V ŽERMANICÍCH

Muž si dělal selfie a pak zpřeházel volební urnu

V Žermanicích na Frýdecko-Místecku otevřeli zapečetěnou volební urnu už v pátek, když v ní jeden volič hledal svou obálku. Incident začal poměrně nevinně.

Jeden volič řádně odvolil, ale pak si vzpomněl, že se zapomněl vyfotografovat. Komise mu vydala další úřední obálku, se kterou se muž začal fotografovat. Přes upozornění, že tuto obálku už nesmí do urny vhodit, mu tam však spadla.

V té chvíli muž nelenil, popadl urnu a otevřel její víko, přičemž porušil pečetní pásky - více k incidentu zde

Další postřehy z druhého volebního dne v kraji:

OPAVA

Kolaps v Opavě

V Opavě zkolabovala předsedkyně volební komise

Zatímco pátek se ve slezské metropoli nesl v poklidném duchu, v sobotu bylo vše jinak. Menší potíže nastaly hned ráno v osm hodin, kdy nemohla být z technických důvodů otevřena volební místnost v městské části Opava – Kylešovice, konkrétně v okrsku číslo 40 v Mateřské škole 17. Listopadu.

„Byl tam problém se zámkem. Přibližně po 45 minutách se místnost otevřela a lidé mohli odvolit,“ vysvětlil Petr Sordyl z opavského magistrátu. Tím to však neskončilo. Ve stejné volební místnosti došlo po dalších několika desítkách minut ke kolapsu předsedkyně volební komise. „První pomoc jí poskytl pohotový volič, za což mu samozřejmě patří velký dík. Byla přivolána i záchranná služba, přičemž opět muselo dojít k přerušení hlasování,“ pokračoval.

Volby skončily až v 15 hodin

Protože v této volební místnosti nemohli lidé kvůli ranním a dopoledním problémům volit dohromady více než hodinu, bylo rozhodnuto, že se místnost v Mateřské škole 17. Listopadu oficiálně uzavře ne ve 14, ale až v 15 hodin. „Umožňuje nám to zákon. Lidé tak budou mít možnost volit v tomto okrsku o hodinu déle než v těch ostatních,“ dodal Petr Sordyl s tím, že zájem o volby v Opavě je stále velký, v některých okrscích dosahuje i 65 procent.

Na dalších volebních okrscích již probíhalo všechno bez komplikací.

Například na Základní škole Šrámkova v Opavě otevřeli voličům přesně v osm hodin. A zatímco včera před čtrnáctou hodinou se vesměs všude tvořily skupinky nedočkavců, dnešek se nese v poklidném tempu.

„Voliči chodí hodně ve vlnách. Co se dneška týká, tak očekáváme první nápor po deváté hodině, kdy lidé přijdou odvolit třeba po nákupu a podobně. V sobotu si obecně vždy déle přispí, takže to není takové jako v pátek před otevřením místností,“ konstatoval například předseda komise Rudolf Klapetek.

KARVINSKO

Kuriozity z voleb v Orlové

Orlovské volební okrsky 7 a 8 mají za sebou také několik úsměvných zážitků.

Stejně jako včera večer i dnes před polednem dorazili například dva podnapilí voliči, kteří i přes svůj stav požadovali odvolit.

Jelikož komisaři nemohou pomáhat s výběrem volebního lítsku, museli se dotyční s úkonem vypořádat sami.

V obou případech měli hotovo zhruba do dvaceti minut, neobešlo se to však bez hlasitých komentářů a vzájemných "dobře míněných" rad.

O několik hodin později, v sobotu kolem poledne, dorazil další podnapilý volič, z něhož to podle svědectví komisařů rovněž pořádně "táhlo". Ten po odvolení osočil komisaře, že jsou všichni stejně komunisti a mrsknul po nich nepoužité volební lístky.

Mezitím ve vedlejší volební místnosti jeho kamarád si s sebou chtěl zpoza plenty odnést prupisku. Když byl komisař požádán o její vrácení, odvětil: "Promiňte, já už ze zvyku." Kdo ví, jak to myslel…

V jiném orlovském volebním okrsku zase přišel volič s vtipným dotazem, zda může vhodit volební lístek s číslem 21 do urny na tamním okrsku, nebo musí vyhled okrsek s číslem 21.

OPAVSKO

V PÍŠTI se k volbám chodí

Občané z Prajzské mají volby do poslanecké sněmovny na zřeteli. Doputovaly k nám informace třeba z Píště. Včera před desátou hodinou večerní se volební účast v této obci u polských hranic pohybovala v jednom místním okrsku na 39%, ve druhém pak byla ještě o 3 procenta vyšší.

Čtyřiceti procentní účast zatím za včerejší den registrují také ve Štěpánkovicích, kde se nacházejí dva volební okrsky.

„Voliči ale chodí jen do jedné místnosti. Dnes to zatím už není tak hektické jako včera, měli jsme tu také návštěvu policie, která kontrolovala, zda je všechno v pořádku. Před chvílí vyjela komise s urnou za voliči, kteří si přáli volit, ale nemohli se do místnosti osobně dostavit,“ popisoval dění ve Štěpánkovicích krátce po desáté hodině dopolední místostarosta Jaromír Nevřela.

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Páteční nával voličů se dnes s největší pravděpodobností nebude opakovat v Budišově nad Budišovkou. „Lidí už chodí podstatně méně než včera. Překvapilo mě, že přicházelo volit hodně mladých, tak jsem byl zvědav, zda to bude pokračovat. Samozřejmě sem tam tady někdo zabrousí ,ale už to není tak markantní. Ještě do té dvanácté hodiny nějaké voliče určitě očekáváme, po obědě už to ale bývá dost slabé a myslím, že to tak bude i dnes,“ informoval jeden z členů volební komise v Budišově nad Budišovkou Jakub Plaskura s tím, že volby probíhají bez jakýchkoli problémů či incidentů.

SLAVKOV - volební účast téměř šedesáti procent

Ve Slavkově (okr. Opava) odvolila v sobotu dopoledne již polovina oprávněných voličů. "V pátek při uzavření volební místnosti jsme měli účast 44 procent a v sobotu okolo 11. hodiny už 56 procent," uvedla předsedkyně volební komise Eva Kvarčáková s tím, že účast je určitě vyšší než v minulých volbách do poslanecké sněmovny. "Ve Slavkově máme 1567 oprávněných voličů, ze kterých už k volbám přišlo 878," dodala Eva Kvarčáková s tím, že průběh voleb je zatím bezproblémový. Jedním z voličů, kteří využili své volební právo byl i student Tomáš Halátek. "Měl jsem jasnou volbu. Byly to mé první parlamentní volby," dodal Tomáš Halátek.

MELČ - s volební urnou jezdí i do pečovatelského domu

Úderem osmé hodiny začali dnes přicházet lidé do volební místnosti v Melči. Jak redakci přímo na místě potvdila zapisovatelka Šárka Schromová, v pátek byla účast přes 25 procent. „Tak velký zájem jsme ani nečekali. Pravidelně jezdíme s převozovou urnou do Domu s pečovatelkou službou v Mokřinkách a dva lidé budou volit z domu. Obyčejně zde chodí také vychovatelka z dětského domova, aby ukázala dětem, jak se správně volí,“ řekla Schromová s tím, že letos evidovali velký zájem o voličské průkazy. „Na průběh voleb dohlíží policisté, aby potvrdili, že je vše v pořádku. Během prvního dne voleb zde byli dvakrát,“ doplnila společně s dalšími členkami komise.

MORAVICE - Poměrně velký zájem o volby je v Moravici, kde jen během pátku byla účast 33 procent. Redakci to řekla tamní zapisovatelka Eva Maislová a dodala, že poměrně dost volí i mladší lidé. Stejně jako v jiných obcích na Opavsku, i zde tentokrát zaznamenali enormní zájem o voličské průkazy. Čtyři lidé ze zdravotních důvodů volili z domu.

BRUNTÁLSKO

Aktuální čísla o volební účasti ve Dvorcích a Dětřichově v 10 hodin - Dvorce 38,5 % a Dětřichov 41,7 % - potvrzují ranní odhad krajského úřadu. Pořád chodí spíš starši obcané, mladí minimálně.

KARVINSKO

Odvolila již téměř polovina Českotěšínských

K sobotní půl jedenácté dopoledne už v Českém Těšíně odvolila téměř polovina oprávněných občanů – 47,4 procent.

Nejvyšší účast hlásí volební místnost č. 5 v ZŠ Ostravská, kde svého volebního práva využilo přes 52 procent zapsaných, v Horním Žukově volební místnost č. 20 také hlásí více než 51 procent.

Nejméně pak - 19,4 procent – přišlo v Dolním Žukově a 24 procent zavítalo do volební místnosti č. 11 v ZŠ Havlíčkova (zde volí i lidé s trvalým pobytem na úřadě).

Volební účast v Karviné dnes v 10:30 hodin je 40 procent. Opět jde o průměr z čísel všech 61 volebních okrsků. V Bohumíně je účast 43,5 procenta. V Havířově přes 40 procent

V Dětmarovicích polovina voličů odvolila už v pátek

V Dětmarovicích mohou lidé k jedné z volebních uren vyrazit i do místní hospůdky U Rumcajse, kam podle předsedkyně volební komise zavítala v sobotu vpodvečer už téměř polovina všech voličů.

„Máme zatím opravdu silnou účast, řekla bych zcela nad očekávání. Pomalu se blížíme k padesáti procentům,“ svěřila se předsedkyně Kořízková.



„Co pamatuju, takový nápor lidí jsme tady snad ještě nezažili,“ dodává pak jeden z členů s tím, že ve všech ostatních směrech jsou zatím letošní volby naprosto bezproblémové. Jeho slova potvrzují s úsměvem i zdejší voliči, podle kterých bych se mohlo o všem hlasovat nad skleničkou dobře vychlazeného piva.

PRVNÍ DEN VOLEB - OHLÉDNUTÍ

Venku už byla dávno tma, lidé do volebních místností ale stále proudili. Členové komisí napříč celým krajem v pátek vpodvečer redaktorům Deníku hlásili účast blížící se k třiceti procentům.

„Lidé stále chodí, už jsme si odškrtli více než čtvrtinu voličů. Před lety ale bývala účast ještě větší,“ hodnotili zájem o volby před sedmou hodinou večerní členové komise v ZŠ Komenského v Ostravě-Porubě.

Na Opavsku chodili lidé první den voleb k urnám ještě o něco více.

„V Opavě zatím máme předběžné výsledky a volební účast je průměrně 29,22 procent. Lze říci, že jsou to větší čísla než v jiných předešlých volbách. Všechno probíhá hladce,“ zhodnotil situaci Petr Sordyl z opavského magistrátu. „Předběžně můžeme odhadnout, že o letošní parlamentní volby je v Hlučíně opravdu zájem,“ doplnila Liběna Mrázková z hlučínského městského úřadu.

Poměrně vysoká účast byla i v obcích na Novojičínsku. Například v Libhošti přišlo za první hodinu a půl kolem 11 procent voličů, kolem půl sedmé večer už asi 30 procent. V nedalekých Sedlnicích měli po šesté hodině večerní účast okolo 25 procent.

Podobný zájem byl i na Frýdecko-Místecku nebo na Karvinsku. V Havířově byla okolo 19. hodiny průměrná volební účast okolo 27 procent.

„Jsou ale výkyvy. Někde je třeba jen osm, jinde zase více,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Atmosféru prvniho dne voleb v Moravskslezském kraji si můžete připomenout zde:

Jeden z volebních okrsků v Bruntále hlásil včera vpodvečer 29 procent účasti. Volit chodili spíše starší lidé, mladých málo.

V Rýmařově dosahovala volební účast po sedmé hodině 31 procent. Podle tamní komise je dost lidí, více než čekali. Kuriózně si zde počínal pán, který chtěl do urny hodit modrou obálku se zbylými lístky, zatímco tu správnou chtěl odhodit do koše na odpad.

„Parlamentní volby v Moravskoslezském kraji probíhají zatím bez problémů, nic nenarušilo jejich řádný průběh. Kontrolní skupiny zaměstnanců krajského úřadu odhadují účast okolo 32 procent voličů,“ sčítala večer mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.

Podívejte se také na postřehy z prvního volebního dne:

