„Jdeme do centra, tak jsme to vzali při jednom, ať máme ty volby za sebou. Chodím volit pravidelně, protože chci trochu svým hlasem ovlivnit veřejné dění,“ vysvětlil Deníku poté, co si splnil své volební právo, které však sám nazývá spíše povinností.

Ani na chvíli přitom neuvažoval, že by kvůli okolnostem letos volit nešel. „Z covidu strach nemám, je mi už 76 let a kopyta natáhnu stejně, jestli dneska, nebo zítra, na tom už tolik nesejde,“ bral to s nadhledem muž, který se představil jako Frans Drivstedt, což je dnes jeho oficiální jméno.

„Koupil jsem si ho od švédského krále. Kdysi jsem se jmenoval Večerek, ale to neuměl ve Švédsku, kde jsem žil, nikdo vyslovit ani napsat. Proto jsem byl nucen koupit si jméno, aby děti neměly problém ve škole. Pak jsem ale přijel do Česka a teď mám zase problém tady,“ směje se „František“, jak si jej máme vykládat u nás, co už kvůli svému jménu zažil. Nakonec se s peripetiemi ale smířil. „Můžu mít jen jedno jméno, nejde to pořád přehazovat tam a zpět.“

Za manželku má zdravotní sestru, s koronavirem se proto rodina už setkala. „Mě osobně to ale ještě nechytlo. Někdo má obavy, někdo ne, ale mě covid od voleb neodradí. Šel jsem tam a splnil svou povinnost,“ tvrdí Frans „František“ Drivstedt.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň