ČSSD v MS kraji jako strana oficiálně žádný štáb neměla, jejich lídr Lubomír Zaorálek byl v Praze. Několik desítek příznivců se však přesto sešlo a to hned na dvou místech – v hotelu Maria v Ostravě a na bohumínské radnici. Někteří se objevili na obou místech. Nechyběla mezi nimi bývalí ministři Tomáš Petříček, Svatopluk Němeček, dále Igor Bruzl, Michal Švarda a Martin Netolický. Nálada sice odpovídala výsledku voleb, ale společnost i přesto působila uvolněně a energicky.

V jednom mají v pirátsko-starostovském štábu jasno: Hlavní, že ve sněmovně nejsou komunisté! „Děda by měl radost,“ uvádí jeden z přítomných. Jiného si kamarádi dobírají, nezmění-li synu Andrejovi s ohledem na výsledky voleb raději jméno?

Na stole ve francouzské palačinkárně, kde je volební štáb, mají na stole i prskavky a jinou zábavnou pyrotechniku, nicméně na oslavy voleb to není. „Zbyla po dětské party, necháme ji na halloweenské oslavy,“ vysvětluje pirátka Jana Ožanová.

„Rum, co jiného…“ šprýmují venku se skleničkami v rukou. Ovšem s postupujícím sčítáním hlasů opravdového veselí ubývá. Dochází na trpkou ironii a černý humor. Hlavně pirátská část neskrývá jisté zklamání. Hovoří se o „vykroužkování“.

Ten je s výsledkem, kterého jeho hnutí v kraji dosáhlo, spokojen. „Získali jsme přes půl milionu hlasů, což je přibližně stejně jako v minulých volbách. Moc bych za to chtěl našim voličům poděkovat. Je evidentní, že voliči jsou s naší prací spokojení,“ řekl Deníku Okamura.

Jakub Janda, poslanec a předseda českého skoku na lyžích, Deníku řekl, že otázka, kdo kolik procent získal aktuálně není na pořadu dne, všichni jsou rádi, že do toho šli společně. Zároveň zkritizoval Tomia Okamuru, lídra MS kandidátky SPD, že mu zdejší voliči nestáli ani za to, aby sem za nimi přijel a volil v Moravskoslezském kraji.

