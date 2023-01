Josef Babka (KSČM), zastupitel kraje a města: Oproti volbám minulým necítím potřebu veřejně sdělovat své osobní volební preference. Jediné, co prozradím, je, že voleného kandidáta osobně znám. A žena to není. (směje se)

Jan Dohnal (Spolu/ODS), náměstek primátora: Petr Pavel je pro mne člověk, který je schopen vrátit prestiž prezidentskému úřadu. Je přirozenou autoritou, nositelem západních hodnot a člověkem, který má v diplomacii vysoký kredit. Česká republika potřebuje silnou osobnost, která bude národ sjednocovat, a nikoli rozdělovat. Nacházíme se v době probíhají války v takřka sousední zemi, která má naprosto konkrétní ekonomické i bezpečnostní dopady na naše životy a občané naší země si zaslouží prezidenta, který je bude touto složitou dobou provázet. Proto budu volit pana generála Pavla.

Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora: Budu volit pana Petra Pavla. Považuji za velmi důležité, aby prezidentem byl člověk se schopností seriózně, srozumitelně, vyrovnaně a s rozvahou komunikovat a jednat v rámci politických i nepolitických komunit.

Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta Mariánských Hor a Hulváků: Volit budu generála Pavla. Prezidentem by měl být člověk s mezinárodními zkušenostmi, který má respekt ostatních, dokáže reprezentovat naši zemi a nejen v krizových situacích umí zachovat chladnou hlavu a řešit vše s nadhledem. Tuto představu pro mě splňuje ze všech kandidátů nejvíce Petr Pavel.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora: Podporuji a v prezidentské volbě budu volit Petra Pavla. Je to kandidát s jasnými hodnotami, který se již v reprezentaci naší země osvědčil a je pro mne předvídatelný. Čekat na ideálního bezchybného kandidáta a nejít volit je horší než učinit ve volbě kompromis. Pamatujte na to.

Aleš Juchelka (ANO), poslanec: U mě je to jasné. Kandidát hnutí ANO Babiš je zkušeným politikem, který pomáhá lidem, je velmi silnou osobností respektovanou v zahraničí. Považuji ale za nevhodné, ptát se na tajnou volbu.

Lukáš Semerák (Ostravak), zastupitel města: Letos to bude už potřetí, kdy nebudu volit svého kandidáta, nýbrž tzv. nejmenší zlo. Špatná nabídka je bohužel odrazem nedobrého stavu naší společnosti, která snad nikdy nebyla tak rozdělena jako dnes. Byl bych moc rád, abychom se konečně odstřihli od temné minulosti a český prezident nebyl nikterak zapleten s komunisty. Proto se rozhodnu mezi paní Nerudovou a panem Fischerem.

Martin Bednář (ANO), starosta Ostravy-Jihu: Osobně jednoznačně podpořím Andreje Babiše, zvláště poté, co se ukazuje, že ne vše, co se píše v tisku a co říkají někteří politici, je pravda. Ve volbě není zkušenějšího politika.

Nepolitická sféra

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Podle mého názoru je v nadcházejících prezidentských volbách tou správnou volbou pro Českou republiku, pro naše lidi, naši společnost i pro mě, mou rodinu a přátelé osobnost, kterou považuji za skvělého člověka. Konkrétně se jedná o pana senátora Pavla Fischera, který je výborným politikem a diplomatem s mnohaletými zkušenostmi, člověkem se sociálním cítěním a pevnými a zdravými názory. Je to osobnost, které vzhledem ke znalosti toho, co za ní za posledních 30 let stojí, jaké má kořeny, o koho se opírá, jak vystupuje a jaké je její rodinné zázemí, mohu věřit.

Václav Svěrkoš, hráčský agent, bývalý fotbalista: Chystám se volit pana Petra Pavla pro jeho názory, vystupování a důvěryhodnost.

Petr Kausta, právník: Hodně jsem o tom přemýšlel, kandidátů je spousta. Vím, že hlas nedám panu Babišovi. Mám k tomu miliardu důvodů. Mezitím jsem zvažoval, že hlas dám buď generálu Petru Pavlovi. Pro mě je významné riziko, co se děje na Ukrajině a jak se chová Rusko. Určitá eskalace napětí potřebuje někoho, kdo bude mít rozhodné myšlení v těchto věcech a byť má určitou komunistickou minulost, z hlediska toho, že byl v pozicích v NATO, je to člověk, který na mě působí nejseriózněji. To jsou výhody oproti současnému panu prezidentovi, který má prapůvod v tom, jak to u nás v republice nyní vypadá a jak se lidé k sobě chovají. A on k nim a jak je nazýval. Byl by důstojný nástupce.

Petr Koudela, ředitel Moravian-Silesian Tourism: Vybírám mezi dvěma až třemi kandidáty. Rozhodnut k této chvíli ještě nejsem. Aby nějaké jméno nicméně padlo, ve volební kalkulačce mi vyšel pan profesor Tomáš Zima. Jen tady váhám preferenčně. Přál bych si prezidenta rozhodného, morálního a ideálně s vlastnostmi stmelující společnost.

Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan LF OU: Akademická půda je přísně apolitická a funkce děkana rovněž, proto se nemohu vyjádřit způsobem, který by mohl být vnímán jako doporučení, koho volit. Ale mohu říct, že jediný, kdo se osobně zajímal o aktuální dění na naší fakultě, byl generál Pavel.

Přáli si neodpovídat

Daniel Morys (ředitel DPO), Jiří Krhut (bavič, muzikant a skladatel), Jaromír Nohavica (písničkář a skladatel).

Nereagovali

Zdeněk Nytra (Spou/ODS; senátor), Lukáš Curylo (Spolu/KDU-ČSL; náměstek hejtmana), Marek Pokorný (ředitel galerie Plato), Marcel „Woodman“ Lesník (hudebník), David Kotek (architekt), Zlata Holušová (ředitelka Colours of Ostrava), Petr Handl (předseda představenstva Vítkovice Aréna).