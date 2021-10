Kromě tradiční mizivé až nulové účasti u všech druhů voleb se tento okrsek vymyká ještě jednou věcí. Zahrnuje totiž ulice a náměstí, které již dávno neexistují a jsou zaneseny toliko v mapách.

Jde celkem o dvanáct ulic a jedno náměstí, které kdysi tvořily centrální část Hrušova. V době největší slávy zde byly lékárna, kino, pošta a nejrůznější obchody.

Na místě, kde vyrůstá jeden z nejmodernějších průmyslových parků v republice, bylo kdysi centrum Hrušova s řadou ulic a náměstí. Přestože už fakticky neexistují, jsou stále zaneseny v mapách a figurují i v seznamu ulic volebního okrsku 19 003. Na mapě napZdroj: Mapy.cz

Postupem času však lokalita chátrala, nakonec přišlo vystěhování a celková demolice. V současné době zde roste jeden z nejmodernějších průmyslových parků v republice.

Unikát

„Je to svým způsobem unikátní volební obvod. Máme v něm více než deset ulic, které dnes fakticky neexistují. Jsou však vedeny v mapách, včetně neexistujícího náměstí Julia Fučíka. Musíme to řešit – úředně je zrušit. Zjišťujeme, jak to provést, aby bylo vše v souladu se zákony,“ řekl Deníku starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Na adresách neexistujících nebo vylidněných domů, kde v současné době probíhají rekonstrukce, jsou stále hlášeny desítky obyvatel.

Nezájem

Okrsek 19 003 je proslulý mizivým zájmem o volby. Při eurovolbách v roce 2014 přišel svůj hlas odevzdat jediný člověk ze 188 zapsaných. Při dalších eurovolbách v roce 2019 dorazili dva lidé.

Do povědomí veřejnosti se tento okrsek dostal i při prezidentských volbách v lednu 2018. Tehdy se u prvního kola neobjevil nikdo, ve druhém kole to bylo jen o něco málo lepší.

Nula?

Zda letošní parlamentní volby přinesou změnu v účasti, bude jasné až v sobotu po uzavření volební místnosti. V pátek odpoledne nepřišel nikdo.

„Není to pro nás žádné překvapení, uvidíme, jak to bude dále. Myslíme si, že pokud někdo přijde, tak na voličský průkaz,“ řekl Deníku předseda komise Viktor Jelonek, jinak student druhého ročníku právnické fakulty v Olomouci. Komise volný čas tráví diskusemi a bavením se o všem možném, mladí členové ho věnují i učení.

Deník se vydal do ulic příslušné části Hrušova s dotazem, zda lidé spadají pod okrsek 19 003, a pokud ano, zda se chystají volit a komu dají svůj hlas. „Co je ti do toho! Máš nějaký problém?“ odpověděl muž středního věku. Podobně reagovali i další oslovení.