„Já bych předně rád počkal na finální výsledek, mám nicméně naději, že už se to výrazněji nezmění,“ vykládal před půl osmou večer obhajující primátor Tomáš Macura. A skutečně, procentuální zisk klesl ani ne o půl procenta na zhruba 34 procent všech platných hlasů.

Spolustraníci z hnutí ANO si už tou dobou čile povídali, nikterak přehnaně rozverná nálada ale ve štábu ANO, který se usídlil ve Slezskoostravské galerii v budově Slezskoostravské radnice, dlouho nepanovala. Zeptali-li jste se však přítomných na výsledky, radost neskrývali.

„Je to výsledek všech kandidátů ve volebním období, nejen v Ostravě – místního Tomáš Macury, Pepy Bělici v Havířově či kolegy Navrátila v Opavě. Je to výsledek jejich nejméně čtyřleté práce a potvrdilo se, že když je hnutí ANO ve vedení města, staví se za své občany, investuje a dělá věci, které jsou pro lidi přínosem,“ shrnul po setmění výsledky poslanec Aleš Juchelka a potvrdil, že od 16.30 hodin, kdy do štábu dorazil, se skleničkou necinklo.

„To až při devadesáti procentech. Sice myslím, že se to nezvrtne, ale přece jen,“ pravil opatrně. A výsledky se skutečně nezvrtly. Hnutí ANO sice ubylo necelé procento, na drtivém vítězství to ale nic nezměnilo. A to ani v Moravské Ostravě.

„Jsem sice starostou v Moravské Ostravě a Přívozu jen deset měsíců, ale ke konci období už jsem měl indicie, že by výsledek mohl být dobrý, dostávalo se mi velké podpory lidí a mám z rozhodnutí voličů radost. Chci být jejich staronovým starostou,“ neskrývá Petr Veselka touhu po prvním vítězství hnutí v centrálním obvodě.