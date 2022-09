Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák je připraven na jednání o koalici. „Když kandidujete ve volbách, máte ambici se podílet na vedení obce, to je věc jedna. A věc druhá: my jakožto lokální hnutí poměrně zdatně konkurujeme velkým parlamentním stranám s výjimkou ANO. Bohužel v Ostravě nastala anomálie, a to dvakrát. Poprvé v tom, že zase přišla volit pouze jedna třetina obyvatel. A za druhé, bohužel voliči volí stranicky,“ uvedl Semerák, podle kterého voliči ANO vyslyšeli svého předsedu, jenž hovořil o referendu.

VIDEO: Herec Polák ze Tří Tygrů nezklamal, humor neztrácel ani během voleb

„Výsledky voleb respektujeme. A byla by chyba, kdybychom neměli ambici podílet se na vedení města, potažmo obvodu,“ uzavřel Semerák.

Mezi kandidáty za hnutí Ostravak do komunálních voleb byl i herec ze Tří Tygrů Vladimír Polák, který v místní politice působí několik roků. Během sobotního čekání na výsledky bavil kolegy z volebního štábu, smysl pro humor prokázal i během rozhovoru s Deníkem - VÍCE ZDE.