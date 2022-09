„Nemůžu říct, že jsem zcela maximálně spokojený, ale naplnili jsme očekávání,“ kvitoval lídr koalice Spolu Jan Dohnal. „Doufal jsem, že bychom mohli uhrát něco mezi patnácti až osmnácti procenty, ale v zásadě to odpovídá tomu, co jsme předpokládali. Důležité pro nás je, že jsme zůstali na druhém místě, kde se chvíli slunilo SPD, protože to je v našich očích strana populistická,“ okomentoval v jednu chvíli klíčového protivníka v boji o mandáty, před něhož se nakonec vklínilo ještě hnutí Ostravak.