Ze zájmu studentů nejen o projekt POHO Parku, ale celkově o budoucnost regionu, měl Ivo Vondrák upřímnou radost. „Je dobře, že se mladí do takových to projektů zapojují, protože je to jejich budoucnost, jejich kraj. A jsem moc rád, že se mladí lidé uvědomují, že je to jejich téma a ne téma krajského úřadu nebo města. Nápady jsou to zajímavé, proto jsem studentům nabídl, ať to, co připravili, teď dají dohromady a udělají z toho jeden velký projekt. My už najdeme způsob, jak tento projekt implementovat a jejich nápady se třeba budou realizovat,“ konstatoval moravskoslezský hejtman.

Studentské návrhy na vnější úpravy areálu POHO Parku nejsou vůbec nezajímavé. Mezi návrhy je například bludiště nebo vyvýšená stezka s vyhlídkovou terasou. Autoři návrhů navrhují také výzdobu hornickými artefakty. Studentka Adéla Babušková přišla s návrhem venkovní galerie, která by připomínala významné budovy, které stávaly v zaniklé Karviné, například radnice či kostel Sv,. Jindřicha.

„Moje představa jsou velké dřevěné rámy, v nichž by v řadě za sebou stály zmenšené makety těch budov. V každém rámu jedna z těch staveb, vyrobená z kovu, aby se využil zbytkový materiál z uzavřených dolů. A kdybyste se postavili do těch rámů, tak by vám z těch obrazů vznikl jeden. To vše by mohlo být doplněno informacemi o těch budovách. Prostě něco pěkného, co připomene starou Karvinou,“ přiblížila svůj návrh studentka Adéla.

Ředitel gymnázia Miloš Kučera byl návštěvou hejtmana velmi potěšen. „Jsem rád, že si pan hejtman k nám do Karviné našel cestu. Myslím, že naši studenti jsou šikovní, o čemž svědčí i nasazení, s jakým se chopili příležitosti realizovat své nápady, jak proměnit pohornickou krajinu. Podekovat chci také kolegům-pedagogům, kteří studenty v tomto projektu vedli,“ řekl Kučera.

Hejtman Ivo Vondrák odjížděl z Karviné v dobré náladě. „Se studenty jsme debatovali o žhavých tématech. Jsem rád za takovéto otevřené diskuze, je dobré vyměňovat si názory, mě to vždycky nabíjí,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.