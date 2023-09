V posledním půl roce se jejich život razantně změnil. Navzdory tomu nikdo svého rozhodnutí vymezit se praktikám v ANO a vystoupit či být odejit z hnutí nelituje. Nadále pracují v Ostravě, byť značně odlišným způsobem. V politice mají z opozičních lavic mnohem menší vliv na dění v Ostravě i regionu, daleko více času jim zabírá nepolitická činnost.

Návrat do školy

Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se k 1. září vrátil na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, protože tamní práci pořád považuje za velmi zajímavou a důležitou.

Rebelové z Ostravy, Macura a Vondrák, budí dál rozruch na sociálních sítích

„Přišel jsem tam s tím, že chci zase učit, klidně zadarmo, což nebylo možné, proto jsem dostal asi desetiprocentní úvazek, díky němuž se budu podílet na výuce a koncepci vzdělávání v oblasti soukromého inženýrství a umělé inteligence,“ vysvětlil pro Deník, co dnes dělá.

Mimo to Ivo Vondrák zůstává poslancem, v parlamentu se nadále věnuje školství. „Nyní je to už bez časové zátěže na pozici hejtmana, proto na to mám ještě více času. Do dvou let bych chtěl dotáhnout k cíli své představy, jak pomoci českému školství,“ popsal své plány někdejší a nejdéle sloužící hejtman Moravskoslezského kraje, kde zůstává členem zastupitelstva.

Nový klub OK

Založil nový čtyřčlenný klub Otevření a konstruktivní (OK), čímž chce i z opozičních lavic pomoci dokončit rozjeté projekty.