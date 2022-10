Polák o loučení: Dojemné, ale rozhodl jsem se správně! Lamoriello? I slza ukápla

Ne vždy je ale nutné sáhnout k odtahu. Někdy stačí samotné oznámení a majitelé své problémy vyřeší sami. „Odtáhnout můžeme vozidla, která mají minimálně půl roku prošlou technickou kontrolu. Jejich vlastníky vyzveme k nápravě, a to v mnoha případech stačí. Z pětaosmdesáti aktuálních případů jedenáct majitelů STK dořešilo, případně auto odvezlo pryč. V minulosti jsme se setkávali i s tím, že majitel přeparkoval vůz do vedlejší ulice a myslel si, jak nás převezl. Ale brzy zjistil, že se mýlí. Je jedno, kde vozidlo stojí, pokud už řidič dostal jednou oznámení, lhůta běží,“ poznamenal místostarosta.

To, že si lidé likvidují vraky sami, má i finanční důvod. „Když to uděláme my, tak je to něco stojí. Minimálně zaplatí za odtah a za pokuty. Tím, že auto není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, se dopouštějí přestupku, za což mohou dostávat pokuty v řádech tisíců korun,” uvedl vedoucí odboru dopravy a údržby komunikací Roman Karkoška.

Odtažená auta končí na záchytném parkovišti. Momentálně jich tam je třináct. Pokaždé se čeká tři měsíce, jestli se majitel ozve a bude chtít situaci řešit. Pokud ne, jdou auta do dražby. Jednu z nich připravila Poruba na podzim. „Byli jsme jednou z prvních obcí, která do dražby šla. Auta jsme tehdy prodávali v jednom balíku a utržili jsme za ně pětadvacet tisíc korun. Stejným způsobem budeme postupovat i teď, kdy máme připravena další vozidla. Datum dražby v předstihu oznámíme na webu a sociálních sítích,“ řekl místostarosta Miroslav Otisk.

Poruba má nepojízdná auta na svém území zmapovaná. Zaměstnanci radnice a strážníci městské policie pravidelně obcházejí ulice a aktivně je vyhledávají. Spoustu z nich nahlásí i samotní lidé. „Rádi bychom je poprosili, aby k tomu využívali aplikaci města www.cistaova.cz . Tak se k nám podnět dostane rychle a oznamovatel uvidí, jak se řeší.“ dodal vedoucí odboru dopravy a údržby komunikací Roman Karkoška.