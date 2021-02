Hejtman Ivo Vondrák se nechal slyšet, stejně jako někteří jeho kolegové z ostatních regionů, že bude na vládu apelovat, aby nouzový stav setrval. A zajedno s ním je Jakub Unucka, jeho první náměstek.

„Na dnešním jednání krizového štábu pověříme hejtmana, aby vládu požádal o prodloužení či znovuvyhlášení nouzového stavu. Je totiž nemožné stihnout do pondělí zajistit chod státu. Jsou to věci, které se nedají udělat za tři dny,“ je přesvědčen Jakub Unucka (ODS+TOP 09), podle něhož vláda a hejtmani musejí mít alespoň 14 dnů na přípravu „restartu země“.

„Kdyby měl nouzový stav skončit v pondělí, do 14 dnů zdravotnictví zkolabuje,“ varuje Unucka, podle něhož hlavni hygienička ani čtrnáct krajských hygienických stanic nejsou schopni situaci odřídit. „Hygiena takový plán nemá. V pondělí by začala předzvěst katastrofy.“

Kajnar: Babiš není schopný premiér a rozumím opozici, ale…

Ve vedení Moravskoslezského kraje panuje ohledně zájmu na prodloužení nouzového stavu jednota. A to i napříč politickými stranami. Pro zachování současného stavu je také radní za sociální demokracii Petr Kajnar, který si i přes souhlasné stanovisko přisadil na adresu předsedy vlády.

„Pan Babiš není schopný premiér, rozumím opozici, že se chce vůči němu vymezit,“ uvedl pro Deník Kajnar s dodatkem, který zcela změnil význam sděleného: „Její postoj je však nezodpovědný a může ohrozit životy lidí,“ obává se někdejší primátor Ostravy.

Co by mělo zůstat do proočkování zavřené?

Lidé však volají zejména po otevření některých služeb a obchodů. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) to ale nepovažuje za své téma.

„Ani ve stavu nebezpečí nemůže hejtman rozhodovat v těchto věcech. Je to plně v kompetenci KHS a MZČR, které ze zákona nemají povinnost to s hejtmany konzultovat,“ říká Ivo Vondrák. Jeho pravá ruka Jakub Unucka má ale soukromou představu o tom, co by se mělo změnit.

„Je zcela evidentní, že virus se nepřenáší dotykem, ale když na sebe lidé mluví. Bary, festivaly, fistnesscentra, divadla a kina musejí až do proočkování zůstat zavřené, ale proč by nemohly být otevřeny všechny obchody? V nich se nemůže nikomu nic stát. Papírnictví nebo obuv? Otevřít!“ má jasno Unucka, který očekává, že nouzový stav nyní neskončí.

„Pokud měl pan premiér pochyby, že opoziční lidé nejsou státníci a nebudou hlasovat pro nouzový stav, tak očekávám, že on státník je a po apelu hejtmanů jej znovu zavede nebo nezruší, jak se to technicky vezme.“

V případě, že by se i po dnešní online schůzi hejtmanů s vládou zrušení nouzového stavu potvrdilo, mají jednotlivé kraje podle zákona možnost vyhlásit stav nebezpečí. Byl by i u nás?

„Epidemiologická situace je u nás oproti jiným krajům o něco příznivější. Zatím nepovažuji za nevyhnutelné stav nebezpečí vyhlašovat, nicméně i tuto variantu prodiskutujeme na dnešním jednání Krizového štábu MSK. Kompetence, které bych vyhlášením toho stavu získal, jsou mi samozřejmě známy, vyplývají z krizového zákona,“ uvedl pro Deník Ivo Vondrák.

K TÉMATU

Jestli nám po rozvolnění přibude vlna covidových pacientů, bude to pohroma, míní opavský primář

Primář infekčního oddělení Petr Kümpel.Zdroj: Deník / Veronika BernardováPrimář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel, který v boji s covidem stojí už rok v čele zdravotnického týmu, své rozčarování nad stažením nouzového stavu netají.



„Jsme už skutečně vyčerpaní a pokud se na nás budou po rozvolnění valit další vlny covidových pacientů, bude to jedním slovem pohroma. A že se valit bude, to je v podstatě jisté. V posledních deseti dnech se nám situace v Opavě naštěstí už trochu uklidnila a mohli jsme si konečně vydechnout. Rozvolnění však představuje velkou hrozbu nejenom pro další pacienty s covidem, ale též pro ty necovidové, kteří dosud marně čekají na operace a jinou odkladnou péči. Jen doufám, že se snad brzy najde nějaký způsob, kterým bude možné udržet situaci v rozumných mezích,“ říká primář Kümpel.

Výzvu hejtmanů podporuje i primátor Ostravy Macura

Tomáš Macura, primátor města Ostravy.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňVýzvu hejtmanů požádat o prodloužení nouzového stavu plně podporuje i primátor třetího největšího města v zemi.

„Považuji institut nouzového stavu za velmi důležitý pro zvládání současné fáze pandemie a plně proto i podporuji iniciativu hejtmanů požádat vládu o znovuvyhlášení nouzového stavu od 15. února. Tento postoj jsem vyjádřil i na dnešním mimořádném zasedání krizového štábu kraje,“ řekl Deníku ostravský primátor Tomáš Macura.