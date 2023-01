Jeden z aktérů mrazivého případu nyní předstoupil před trestní senát Krajského soudu v Ostravě. Dožadoval se obnovy procesu. Byl jím expolicista Jiří Bohdálek (63 let), kterého do jednací síně přivedli těžkooděnci z Vězeňské služby ČR se samopaly v rukou.

Bohdálek společně se dvěma komplici Lumírem Moricem a Michalem Zágorou unesli, mučili, popravili a v garáži ve Slezské Ostravě zakopali bohatý manželský pár z Bohumína. Oběťmi byli podnikatel Zbigniew M. a jeho žena Jarmila M.

Pronájem garáže

Zágora si kvůli chystanému činu pronajal v Ostravě garáž k ukrytí těl a zahlazení stop. Podnikatele dobře znal.

Muže vylákal na obchodní schůzku, kde ho s komplici přepadli, svázali, naložili do vozu a převezli do garáže. V ní předtím vykopali hluboký hrob, sehnali si zbraň a chemikálie na rozložení těl. Zastřelili ho ranou do hlavy.

Vzápětí se vydali do jeho bohumínského domu. V něm našli manželku, kterou také unesli do Ostravy a popravili střelou do hlavy. Mučením se je předtím snažili přimět k prozrazení úkrytu peněz. Těla vhodili do hrobu a částečně zaházeli hlínou.

Loupežná vražda jim vynesla 230 tisíc korun, čekali ale daleko více.

Soudce: Poprava

Bohdálek byl odsouzený k sedmadvaceti rokům žaláře. Moric dostal doživotí (ve vězení v roce 2016 spáchal sebevraždu), Zágora si odpykává třicet let.

„Jednalo se o popravu. Přiložením pistole ke spánku se popravovalo během války. Bohužel, to se stalo i v tomto případě,“ prohlásil při zdůvodnění rozsudku předseda senátu Krajského soudu v Ostravě, jenž se případem zabýval.

Podle soudce se tyto metody používají i při mafiánských únosech. „Tady docházejí slova,“ kroutil hlavou soudce, podle kterého musely být oběti vystaveny neskutečnému, zejména psychickému utrpení.

Nesrovnalosti?

Bohdálek v rámci žádosti o obnovu procesu poukazoval na údajné formální nesrovnalosti týkající se jeho vydání ze Slovenska, kde byl zadržen, do České republiky. Prý byl odsouzen i pro jiné trestné činy, než pro které byl do České republiky eskortován.

Současně ale nepopřel ten nejhrůznější – vraždu. Podle svých slov jen chtěl, aby mu byl odpovídajícím způsobem zmírněn původní trest. „Spáchal jsem jeden z nejhorších trestných činů. Upřímně toho lituji,“ řekl Bohdálek. Soud jeho žádost zamítl.

Není to poprvé, kdy se Bohdálek snažil dosáhnout obnovy procesu. V roce 2021 poukazoval na údajný nesoulad v zákonech, na základě kterých byl odsouzen. Soud ale tyto argumenty, jež zasahovaly až do období České a Slovenské Federativní Republiky z devadesátých let minulého století, zamítl.