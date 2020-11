O samotné vraždě a obvinění třiapadesátiletého muže již Deník informoval. Nyní zjišťoval podrobnosti k dění ve vazební věznici, kam vrah po činu zamířil.

„Zavedli jsme ho do prostoru pro nástupy. Na sobě měl pouze kraťasy a tričko,“ řekla Deníku mluvčí Vazební věznice Ostrava Marcela Kvapilová s tím, že příslušníci vězeňské služby muži poskytli roušku. „S ohledem na jeho sdělení, že je pozitivní na covid, jsme postupovali s maximální obezřetností,“ dodala Kvapilová. Dozorci měli kromě roušek také rukavice a brýle.

Do jiných prostor nevstoupil

Když jim zopakoval, co udělal, zavolali na policejní tísňovou linku 158. Do příjezdu policie zůstal v místech určených k přijímání odsouzených a vazebně stíhaných lidí. Do jiných prostor nevstoupil. Poté si ho převzali policisté, kteří jej převezli k výslechu. Stalo se tak za zvýšených bezpečnostních opatření souvisejících s nákazou covid-19. Muž se poté i kriminalistům přiznal k vraždě své o několik let mladší přítelkyně.

„Po půlnoci měl v jednom z bytů v centru Ostravy – nikoliv z důvodu vzájemných sporů, avšak po předchozím uvážení – surově zaútočit nožem na svou o několik let mladší partnerku. Poté šel čin oznámit,“ uvedla již ve středu Štětínská a dodala:

„Policisté muže zadrželi a po zadokumentování a prověření jím sdělených informací ho obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.“ Soud na něj uvalil vazbu. Vzhledem k surovosti vraždy muži hrozí patnáct až dvacet let vězení, uložen by mu mohl být i výjimečný trest.