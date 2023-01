Vražda dítěte

Jde o tragický případ z června. Patnáctiletá dívka z Frýdku-Místku tajně porodila dítě a tělíčko hodila do kontejneru. Ten zanedlouho odvezli popeláři na místní skládku. Mladá maminka se poté sama udala na policii. Ochránci zákona skládku prohledali, miminko se jim však nepodařilo nalézt.

„Tělíčko novorozeného dítěte se nenašlo a prohledávání skládky již neprobíhá,“ řekla Deníku mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Dívka se přiznala a svého činu litovala. Čelí obvinění z trestného činu vraždy. Jako mladistvé jí hrozí maximálně deset let žaláře.

Osobní a rodinné vztahy

U jedenácti z patnácti vražd a pokusů o ně sehrály důležitou roli osobní a rodinné vztahy. Například v březnu osmašedesátiletý senior z Bystřice na Frýdecko-Místecku v afektu čtyřikrát bodl svého syna. Ten naštěstí přežil.

Útokem vyvrcholily dlouhodobé spory týkající se rodinného domu a vzájemného soužití. Muži hrozilo deset až osmnáct let. Soud mu vyměřil pět a půl roku vězení. Otec u soudu prohlásil vinu, významnou roli pro uložení mírnějšího trestu sehrála i skutečnost, že u něj v době činu byly o polovinu sníženy ovládací schopnosti.

Smrt varhaníka

Místem dalšího případu, kdy se pachatel a oběť dobře znali, byla koncem listopadu Baška na Frýdecko-Místecku. Nejen místní obyvatelé byli v šoku z hrůzného činu, jenž se odehrál v kostele. Osmnáctiletého zdejšího varhaníka Josefa zavraždil jeho dvacetiletý kamarád, také varhaník.

„Měl přijít do kostela v době, kdy zde poškozený prováděl údržbu varhan. Po předchozím uvážení jej z osobních důvodů opakovaně fyzicky napadl. Způsobil mu zranění, kterým mladík na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí. Soud vraha, kterému hrozí až dvacet let vězení, poslal do vazby. Vražedným nástrojem byl nůž.

Bezdomovci

V několika zločinech figurovali bezdomovci. V srpnu čtyřiatřicetiletý bezdomovec ubodal v ostravském Bělském lese o šest let staršího muže. Jen o několik dnů dříve došlo k vraždě v lesíku v Ostravě-Porubě, kde třicetiletý muž připravil o život svou přítelkyni.

Osoby bez přístřeší figurovaly i v případu z Opavy, kde v nevyužívaném průmyslovém objektu dvaapadesátiletá žena ubodala svého druha.

Pokus o upálení

Policisté zaznamenali i pokus o dvojnásobnou vraždu. K tragédii se schylovalo v dubnu v Třinci, kde chtěl třiapadesátiletý muž upálit dva bezdomovce spící v provizorním přístřešku pod mostem. Naštěstí se včas probudili. Pachatel bydlel v nedaleké zahradní chatce.

S oběťmi se znal – dříve s nimi řešil různé spory. Důvodem útoku byla zřejmě msta. Krajský soud v Ostravě ho uznal vinným z pokusu o dvojnásobnou vraždu a vyměřil mu deset let žaláře. Hrozilo mu patnáct až dvacet let. K nižšímu trestu mu pomohlo to, že se u hlavního líčení ke všemu přiznal a prohlásil vinu.