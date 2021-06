/FOTOGALERIE/ První zmínka o Vřesině se datuje do roku 1377 a kdybyste se zeptali na kteroukoli událost, která se s ní pojí, velmi pravděpodobně by vám o ní první poslední pověděl například Vladimír Bárta, jeden ze tří členů vřesinské letopisecké komise a zapálený nadšenec, jemuž jsou dějiny rodné obce koníčkem.

Člen letopisecké komise Václav Bárta. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Stejně jako všude jinde je cílem místní letopisecké komise dokumentovat historii Vřesiny od počátku až do současnosti. A Vladimír Bárta podotýká, že pro současné obyvatele Vřesiny je to o to důležitější, neboť o dějinách své obce toho většinou příliš nevědí.