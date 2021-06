Zatímco rozvoji jednoho (nepočítáme-li množící se svatby) ve Vřesině fandí a druhé se jich prakticky netýká, třetí je pro ně jako kámen v botě, přestože nechtěné dopravy ve středu obce razantně ubylo. Klasik by řekl, že peníze jsou až na prvním místě, a potvrdilo se to i v tomto případě. Jak to vidí starosta Vřesiny Jiří Kopeň?

Podle starosty Michálkovic si 99 procent lidí spojuje tamní obvod se zoologickou zahradou. Hádám, že u vás to může být podobné s porubským koupalištěm, nemám pravdu?

Lidé, Ostraváci, v létě běžně hovoří o tom, že jdou na koupaliště do Vřesiny, na Vřesinu. Koupaliště se sice nachází na Vřesinské ulici, ale je v katastru Poruby, byť v podstatě na hranici. Původně to sice byl náš katastr, ale po vybudování koupaliště se změnila hranice. Života Vřesiny se koupaliště nijak nedotýká, snad jen v těch největších vedrech, když už není kde zaparkovat, se někteří zoufalí řidiči snaží parkovat i u nás na okraji obce. Ale to je spíše extrém. Přes centrum obce tito lidé nejezdí, takže nás to moc netrápí, na druhé straně ani nevím o nikom, kdo by tam od nás pravidelně chodil. Ale to neznamená, že tam Vřesiňáci nechodí. Určitě to spoustě lidí vyhovuje.

Tak schválně – vy osobně jste tam někdy byl?

Asi dvakrát v životě, a to jen proto, že mě k tomu ukecali vnuci. Udělal jsem to pro ně, je to pro ně lákadlo. Sám od sebe bych tam ale nešel, není to můj šálek čaje.

Vnímáte tamní koupaliště alespoň jako bezplatnou reklamu této obci?

Ani ne. Možná vám to bude připadat zvláštní, ale často v různých, mnohdy podhorských obcích, vidím, že se snaží dělat marketing, zviditelňovat se a přitahovat lidi, ale u nás je to často naopak. Když jsme před lety dělali v obci průzkum, většina Vřesiňáků se shodla, že obec má svým charakterem zůstat vesnicí, být klidným a bezpečným místem k životu.. Nejednou mi místní volají, a to myslím smrtelně vážně, abych k nim poslal strážníky, že se tam pohybují cizí lidé. . Kdo se pěšky pohybuje mezi vilami, vyvolává pozornost. Lidé jsou ostražití. Nemají zájem o to, aby se zde pohybovali cizí lidé. Turistická lákadla v obci prakticky nemáme.. Obec si chce zachovat svůj ráz a hlavně mít svůj klid a pohodu. Samozřejmě tak nesmýšlejí všichni. A třeba speciálně sportovní areál je velmi navštěvovaným místem, fotbal i ostatní sportovní možnosti přitahují zájemce. Ty tady vidíme rádi. Sportovní areál je naší vizitkou.

Jak tedy vnímáte život ve Vřesině?

Troufám si říct, že dokonce i po otevření prodloužené Rudné je Vřesina pořád klidná lokalita, která z mého pohledu patří k nejlepším místům k bydlení široko daleko. Je to obec propojená jednou dlouhou hranicí s velkoměstem. Stačí ale udělat čelem vzad a udělat pár kroků a jste v hezké přírodě.. Skoro nepoznáte, jestli je to podbeskydský park nebo Vřesina. Chodí se tady i na houby, je tu klid. Obcí s takovým komfortem moc není. Vřesina je výborná lokalita, je o ni zájem a podle toho tady taky vypadá cena pozemků.

Ta je aktuálně jaká?

Ono je to popravdě tak, že ve Vřesině skoro žádné volné pozemky pro výstavbu nejsou. Ne že by tady nebyla žádná stavební místa, ale často nejsou na prodej. A pokud se prodávají, tak určitě docela draze. Snad už se blíží ke třem tisícům za metr čtvereční. Ale obec vlastní pozemky na rodinné domy nemá, takže přesné informace nemám. Je to jenom z doslechu. Často odpovídám na podobné dotazy lidí, kteří by tady rádi zapustili kořeny.

Když jste zmínil, že zdejší lidé netouží po davových lákadlech, ale chtějí si zachovat svůj klid, jak se tvářili na vznik Skalka Family Parku?

Je sice na našem katastru, ale být hranice o sto metrů dál, patří už do Poruby. Areál má velkou výhodu, že nás nezatěžuje dopravou. Za sebe bych řekl, že Skalka Vřesině nevadí, tamní provoz obci nijak nepřekáží a neškodí. Lidé, kteří tam jedou, neprojíždějí středem obce. Formát, pro který se pan majitel rozhodl, je poměrně velkolepý, a myslím, že výstavba bude pokračovat.. Od počátku června se na Skalce dokonce platí padesát korun i za vstup do areálu, protože už tam mají až příliš mnoho věcí, které bylo možné užívat si bezplatně. To ovšem řada občanů nese nelibě. Je to ale rozhodnutí vlastníka a ten se nás nepotřebuje ptát na názor. Když jsem tam byl se čtyřmi vnuky vloni, počítal jsem se dvěma hodinami před obědem, no a v sedm večer jsem je skoro násilím táhl domů. Je to generační záležitost a děti jsou tam vážně uchvácené. Skluzavky, elektrická autíčka, mini zoo, jsou to zajímavé věci. Mohli bychom být svým způsobem pyšní, že zde Skalka je, na druhé straně z toho vlastně nic nemáme.

Zmínil jste se letmo také o prodloužené Rudné. Jak se po její dostavbě změnila Vřesina?

Na to není jednoduchá odpověď. Po roce 2010 jsme jako obec přesvědčovali vlastníky pozemků, aby umožnili její dostavbu, protože centrum obce bylo velmi zatížené dopravou. Mimo jiné bezpočet přetížených kamionů z kamenolomů vozilo materiál na stavby v okolí centrem obce. Hluk, prach a bezpečnost provozu na silnicích, to byla velká témata. Když se projednával projekt, kladl jsem důraz na ochranu před hlukem z estakády.. Nejsem stavař, ale tušil jsem, že z estakády v délce čtyř pěti set metrů se hluk ponese široko daleko. Ujišťovali mě, že hluk je pro ně na prvním místě, a kdyby náhodou, dodatečně se vše vyřeší, že na to jsou přísné limity. Skutečnost po uvedení do provozu v prosinci 2019 však byla jiná…

Cítím, že to směřuje k tomu, že Vřesina dnes hlukem z prodloužené Rudné trpí nemálo…

Nejen hlukem, ke kterému se obratem vrátím, ale nevyřešený zůstal i průjezd těžké dopravy obcí.. Byť ta zkratka po prodloužené Rudné je taková, že už do údolí Porubky zajíždí jen minimum nechtěných aut. Stížnosti na kamiony se občas objevují, ale oproti době před deseti lety je to nesrovnatelné. Zato problém s hlukem se objevil okamžitě. Je to docela nepříjemná záležitost. Estakáda produkuje spoustu hluku. Abychom se mohli bránit, musel jsem si dost věcí prostudovat. Samozřejmě se ze mě nestal odborník na stavbu mostu, ale troufnu si prohlásit, že v civilizovaném světě by si nikdo nedovolil postavit most s takovými hlukovými parametry.

Co je podle vás špatně?

Lidově řečeno dilatace, odborně mostní uzávěry, jsou na vjezdu na most a na jeho výjezdu, protože mostní těleso je celé z jednoho kusu. A tím pádem musejí být dilatace hrozně široké, protože musí kompenzovat tepelnou roztažnost celé délky. Projektant zvolil řešení nejlevnější a tím pádem i nejhlučnější. Na jiných dálničních mostech v okolí projíždějící auta na dilatacích neprodukují téměř žádný impulzní hluk.. Vše je zapouzdřené a slyšíte jen tlumené žuchnutí. U vřesinské estakády je vše otevřené a projíždějící auto vyvolá zvuk jako velkým kladivem do kovadliny.. Bojuju s tím prakticky od začátku. Mám přísliby dodatečného zapouzdření dilatací, které ale nikdy nebude takové, jako kdyby se udělalo hned. Nový most s lepšími parametry ale nikdo nepostaví, takže se s nějakým hlukem musíme smířit. Požadujeme ale provést maximum opatření, která by hluk snížila.

Kam až lze hluk z této estakády ve Vřesině slyšet?

Pochopitelně ne po celé Vřesině, ale lidé, kteří bydlí v okolí anebo v určité výšce, jím trpí hodně. Otravuje jim to život a někteří mi dokonce řekli, že nemovitost prodají a půjdou pryč, protože se tam nedá žít. Před otevřením cesty si mohli na zahradu sednout, opékat buřty, popíjet víno a pokecat s přáteli, nyní to neudělají, protože by si nepokecali. Od ŘSD máme slíbeno, že na podzim se něco podnikne. Hluk na pozadí už tu ale myslím máme napořád. Slyšel jsem i názor, že jinde jsou na tom hůř a zvykli si, ale to pro mě není akceptovatelný postoj. Obec si prozíravě nechala provést měření hluku certifikovanou laboratoří ještě před zahájením provozu, abychom měli do budoucna důkaz, že před spuštěním provozu tady byla hluková zátěž nesrovnatelně nižší.