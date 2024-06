/SERIÁL/ Pravidelní návštěvníci festivalu už zřejmě mají vstup do Dolních Vítkovic mezi 17. a 20. červencem zajištěn, kdo ale stále váhá, může vybírat z celého festivalu i jednotlivých dnů. Kolik nyní vstupenky stojí?

Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava v roce 2024? | Video: Deník/Petr Jiříček

Aktuálně je v prodeji na 21. ročník největšího hudebního festivalu ve střední Evropě čtvrtá cenová vlna vstupenek. Jejich počet je omezený, přesto ještě jsou k mání.

Nejžádanější bývá tradičně celofestivalová vstupenka na všechny čtyři dny. Důvod je prostý – cena. Na čtyři dny lze nyní vstupenku sehnat za 4190 korun pro dospělého, dětská vstupenka (pouze v doprovodu dospělého) stojí 1190 korun a je určena dětem od 140 centimetrů do 15 let (v den zahájení festivalu). VIP vstupenka na festival stojí 10 990 korun a zahrnuje vstup „bez front“, vstup do kryté VIP zóny, speciální menu, šatnu, komforntí toalety a další služby včetně například možností setkání s partnery či kapelami festivalu.

Naprostá většina návštěvníků festivalu podle dat organizátorů volí právě čtyřdenní vstupenku. Důvodem je i nepříliš odlišná cena jednodenní vstupenky. Ta na kterýkoli z festivalových dní stojí 2990 korun, její VIP verze pak 5990 korun. Dětská jednodenní vstupenka v tuto chvíli není k dispozici.

„Vstupenky pro ZTP a seniory nad 65 let budou k dostání pouze na místě. V sobotu 20. července, v poslední den festivalu, však mají senioři už tradičně vstup na festival zdarma,“ připomněl mluvčí festivalu Jindřich Vaněk.

Všechny vstupenky je nutné před vstupem do areálu vyměnit za pásku na ruku. Tu si mohou návštěvníci vyměnit buďto na místě nebo v rámci Ostravy od 15. července u Hlavního nádraží nebo v síti knihkupectví Luxor.