Čokoládové produkty jsou k dostání v tuhém i tekutém stavu, alkoholickém i nealkoholickém, plněné i duté, tvarované do nářadí i obyčejně nalámané. Vybere si každý.

„Čokolády je na výběr dost. Zaujalo mě zejména čokoládové víno, o kterém jsem dodnes nevěděl, že vůbec existuje,“ svěřil se Deníku Tomáš Kryska, jenž dorazil s manželkou.

„A co se dá z čokolády vytvořit,“ rozplýval se návštěvník u precizně vymodelovaného čokoládového nářadí všeho typu, které mnozí přítomní komentovali slovy, že by jim ho bylo škoda vůbec sníst, že by bylo jen na výstavku nebo jako dárek. „Největší radost mám ze slaného karamelu,“ komentoval obsah své taštičky Tomáš Kryska.

„Stánkaři byli všichni milí a maximálně ochotní, určitě se zase přijde rádi zastavíme,“ doplnila žena Lucie. „Nebo ještě o víkendu?“ mrkl na sebe pár spiklenecky.

Pořadatel festivalu Chris Delattre by se určitě nezlobil, po covidu, kdy lidé zpohodlněli, případně stále nevyhledávají početnější davy, je rád za každého návštěvníka. Přesto věří, že se návštěvnost přiblíží na předcovidová čísla kolem šestnácti tisíc lidí.

„Ostrava je v tomhle ohledu v republice špička, snad jen ve Valticích jich chodívá tolik,“ zhodnotil kulisy ocelářského města čokoládě zaslíbeného tradiční účastník z řad prodejců David Pastorek z Beskydské likérky.

„V Ostravě festival obvykle pořádáme na podzim, po covidu se vracíme po dvou a půl letech na jaře. Někteří stánkaři se už nepřidali, jiné máme nové, skoro všichni jsou ale stabilní,“ popsal francouzský organizátor, který pro festival uplatňuje dva různé koncepty – někde v uzavřeném areálu se vstupným a doprovodným programem, jinde v obchodních centrech bez většího programu, ale v případě nákupu v obchoďáku se vstupem zdarma.

Do karet mu také hraje počasí, má ověřeno, že když je škaredě, lidé tolik nechodí do přírody a je vyšší návštěvnost. Část výtěžku z letošního ročníku pořadatelé věnují uprchlickému centru, které funguje v téže budově.