Jeho původní místo v nedaleké Janáčkově ulici nahradil kapverdský podnik Nha Cretcheu Café & Restaurant, který rovněž stojí za pozornost. Ostravská gastroscéna se naopak rozloučila například s podnikem STORYof… coffee&bar, který býval na nároží Nádražní a Českobratrské. Pojďme se ale zaměřit na podniky, které mají velký potenciál stát se na ostravské gastromapě stálicemi.

1. Kavárna U Zlaté koruny

- výběrová káva a domácí dorty

Za novou kavárnou na doslova zlaté adrese, a to nejen svým umístěním přímo na Masarykově náměstí, ale i samotným názvem, stojí zajímavý příběh. Provozují ji majitelé Aleš Klement se svou přítelkyní Thu Tien Nguyen, jejichž rodiny stály už za vznikem vietnamského bistra Happy Bánh Mí v nedaleké Nádražní ulici. Majitelé dnešní kavárny se však chtěli osamostatnit, a založili si kavárnu, později spíše restauraci ve Frýdku-Místku (Alo Kafe), kde to ale kombinací slabší tržní síly a covidu nevyšlo a nyní navazují na bohatou historii U Zlaté koruny.

Tři kila řízků a dvě kila příloh. Ostravský jedlík opět řádil. I s maminkou!

Dříve zde bývala stejnojmenná lékárna, po výměně tří písmen v názvu zde novou etapu od prosince píše kavárna. „Chtěli jsme užít koncentrace lidí na vánočních trzích, když to ale směřovalo k jejich zrušení, s otevřením jsme nijak zvlášť nespěchali,“ vysvětlil majitel. U uměleckého kováře nechal vyrobit dvě nová písmena nad vstup a historie se píše dál.

Kavárna sází na to, co se k sobě pojí odnepaměti – poctivé domácí dorty a zákusky a výběrová káva. „Zákusky a větrníky z kaváren pomalu vymizely, ale u nás chceme mít pestrou nabídku, snažíme se mít k výběru vždy aspoň deset druhů sladkého pohlazení,“ říká Klement, který nabídku nedávno rozšířil o domácí limonády, ale i něco slaného, nechybí tak například tousty, sendviče, bagely či panini. Kávu berou U Zlaté koruny z výběrové pražírny, k dostání je etiopská káva i stoprocentní arabica a zlatým hřebem je vietnamská překapávaná káva s kondenzovaným mlékem podávaná buďto zatepla, nebo zastudena s ledem.

2. Bistro Poke Bo

- havajská kuchyně

Když loni na podzim otevírala původem stavební inženýrka Kateřina Richterová s kamarádem a nynějším tamním šéfkuchařem Radkem Teichmanem bistro zakládající si na servírování čerstvých a zdravých surovin naaranžovaných v miskách, čekala klidnější rozjezd. „Bylo to hodně hektické, k poklidnému otevření jsme měli daleko. Spadli jsme do toho po hlavě,“ vzpomíná majitelka, podle níž se bistra ze Střelniční ulice na Černé louce vlna zájmu drží doteď, s příchodem teplého počasí dokonce ještě stoupá. Poke Bo je častým cílem výletníků od řeky Ostravice a rodin s dětmi, zejména v zimě pomohl i rozvoz přes Dáme jídlo.

Obnova Ostravice-Textilie za 300 milionů: budova "skrývala" i tajnou komnatu

Poke Bo je jediné ostravské bistro, které se specializuje na koncept poke, což je v podstatě rozložené suši – a zároveň typické havajské jídlo. „Přesto nejsme restaurace, míst k sezení je omezený počet, primárně připravujeme jídlo s sebou,“ vysvětluje majitelka. Poke Bo nabízí široký výběr – misky s trhaným kuřecím nebo hovězím masem, lososem, tuňákem či krevetami, nebo naopak veganskou verzi. Místní specialitou jsou knedlíčky a do nabídky přibyly také rychle oblíbené polévky. Misky jsou k dostání ve dvou velikostech – malá od 300 do 350 gramů (za 170 až 200 korun) a velká od 500 do 550 gramů (od 200 do 300 korun).

3. Constantin Restaurant

- řecká kuchyně

Na podzim minulého roku se v Ostravě otevřela také restaurace Constantin, která sází na středomořskou kuchyni. Po silném rozjezdu sice přišel útlum v podobě dozvuku covidu, ale od letošního jara už se lidé převážně za řeckou kuchyní zase hrnou zpátky. „Nabízíme lidem řeckou, italskou, španělskou, tureckou i arabskou kuchyni, byť ta řecká z drtivé většiny převažuje,“ představuje podnik z ulice 30. dubna jeho řecký majitel Konstantinos Mavridis.

Nová čtvrť v Ostravě pro tisíce lidí: propojí centrum města a Dolní Vítkovice

Mezi hosty restaurace vídá i své krajany, kteří si rádi opráší chutě domoviny, a také další národnosti, nadpoloviční část klientely ale tvoří našinci. „Češi rádi zkoušejí nové věci, nová jídla. A hodně už jich z dovolených řeckou kuchyň zná a vědí, co si dát, ti pak chodí na jisto,“ vypozoroval Mavridis. Nejoblíbenějšími pokrmy v restauraci Constantin jsou z grilu, zejména kuřecí či vepřové špízy. Velký zájem je ale i o tradiční středomořskou musaku nebo řecké pomazánky. „V jídelníčku máme asi z poloviny zastoupené ryby a mořské plody, například chobotnice nebo kalamáry, zbytek maso, ale i těstoviny nebo rizota,“ říká majitel, který suroviny vyjma masa a zeleniny skutečně dováží čerstvé ze Středomoří. Bonusem jsem řecké dezerty, vína, káva i pálenky.

4. Forky’s

- rostlinná kuchyně

Od prosince v Ostravě funguje franšíza nejen celorepublikově známé značky Forky’s – bistra, které kvůli celosvětovým podmínkám sází na výhradně rostlinnou kuchyni. „Majitelé franšízy se snaží vyvrátit domněnku, že rostlinná strava je drahá a není pro každého. Všechna jídla se dají udělat z rostlinné produkce a s co nejméně rozpoznatelným chuťovým rozdílem od klasické živočišné stravy. Chceme otevřít oči ostatním, že svět potřebuje změnu potřebuje a že to jde,“ říká majitelka ostravské franšízy Forky’s Lucie Enenkl.

Nový minipivovar z Ostravy sází na slangový název i pivo na export

Konvenčně se stravujícím zákazníkům doporučuje vyzkoušet zejména tamní bramborové knedlíky s uzeným a červeným zelím. „Uzené zde představuje sojový protein dochucený kořením tak, aby strávník co nejméně poznal, že nejde o skutečné maso. Někteří lidé mají obavu, ale když jídlo vyzkouší, ještě se rádi vracejí,“ vypozorovala Lucie Enenkl známé tváře v bistru na Smetanově náměstí s výhledem na Divadlo Antonína Dvořáka. Jedním z důvodů je to, že ve Forky’s si rostlinné alternativy k živočišné stravě sami vyrábějí a dochucují, aby mohli ručit za kvalitu.

O ní svědčí stále se zvyšující počet hostů, přestože majitelka ostravské franšízy od otevření pobočky v covidové době žádná očekávání neměla. „My za toho půl roku ještě nemůžeme úplně soudit, ale Forky’s obecně má vypozorováno, že v podnicích nad vegany převažují konvenčně se stravující zákazníci, kteří si občasně chtějí odlehčit od masa,“ říká provozovatelka.

5. Rodem Korean food&Cafe

- korejská kuchyně

Gastronomické putování, které jsme započali v českých končinách a vydali se přes Havaj až po Řecko s univerzální zastávkou v rostlinné produkci zakončeme v Koreji. Právě tamní kuchyni totiž místním lidem přibližuje restaurace Rodem, která se před časem do moravskoslezské metropole, konkrétně do Chelčického ulice, přestěhovala z Frýdku-Místku.

EU zkritizovala projekty, které chtějí získat miliardy. Co to znamená pro kraj?

V Rodem se zákazníci mohou těšit na tradiční korejská jídla, například pohankové nudle, sójovou omáčku, kimči, pórek a ředkev se sezamem, ale ve velké míře i spoustu dezertů a také kvalitní kávu. Bistro je otevřeno od úterý do pátku od 10.30 do 20 hodin a v sobotu od 11 do 19 hodin.