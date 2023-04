Má to však jedno velké ale. „Jednání se poněkud zadrhla,“ řekla Deníku Hana Tichánková z ANO s tím, že ODS „vystrčila růžky“ a nárokuje si pro Jana Dohnala post primátora města. „Jsou to nepřiměřené požadavky s ohledem na jejich volební výsledek, my jsme měli 34 procent hlasů, oni 14 procent. Je to bod, na kterém jsme se neshodli,“ řekla protikandidátka na primátorku Tichánková.

Dusno jako po volbách. V Ostravě se rozjela nelítostná jednání o koalici

Jednání jsou podle ANO znovu v bodě nula, přičemž hnutí preferuje koaliční model ve složení ANO (13), Spolu (9), Ostravak (8), Starostové (4) a Piráti (3). Celkem tedy pohodlnou většinu 37 křesel v 55členném zastupitelstvu.

„Pro nás jsou reálné dvě varianty – s ANO, nebo s Nezařazenými, ve hře jsou obě a neupřednostňujeme ani jednu,“ řekl s hlasem pokerového hráče Jan Dohnal (Spolu), podle něhož ANO chtělo po Spolu, aby slevilo z nároků na počet radních (ANO zase kontruje a „hrozí“ vyjednáváními s SPD, pozn. red.).

Vymění post primátora za více radních?

„V ten moment jsme se rozešli a domluvili se na pokračování jednání v pátek,“ uvedl Dohnal. Jak je to s ambicemi na post primátora? „Řekli jsme, že je to téma i pro nás. Neřekli jsme, že primátora, nebo nic, ale že zároveň nevidíme důvod, aby ANO funkci získalo, když nás chtějí upozadit v radě,“ popisuje patovou situaci Dohnal.

Nesouhlasím, že vymřeme! Bez frází s Martinem Bednářem o vztahu primátora k ANO

Pravděpodobní partneři tomu vesměs přihlížejí a vyčkávají, až se dva kohouti doperou. Na klíčových otázkách v rozvoji Ostravy panuje shoda.

Současný počet mandátů

v zastupitelstvu Ostravy:

ANO 13

Spolu 9

Ostravak 8

Nezařazení 8

SPD 7

Starostové 4

Piráti 3

Ostravská levice 3

„Je to čistě mezi nimi. My jim do toho nabízíme stabilitu. Pořád vystupujeme společně s Ostravakem jako dvojblok, naše sdělení jimi byla akceptována. Stojí to na hnutí ANO a koalici Spolu, aby si vyjasnili své pozice. My respektujeme vítěze voleb,“ nastínil lídr Starostů pro Ostravu Jiří Jureček, ke komu by dvojblok ryze ostravských uskupení patrně tíhnul, kdyby došlo na lámání chleba.

Čas je priorita. Ale ne pro všechny

S kým by šli Piráti? „S tím, s kým se shodneme na více programových prioritách, je to trochu klišé, ale ostatní řeší pozice a křesla, zatímco my řešíme to, co budeme dál plnit ze současného programu. V tuto chvíli jsou tak jednání hodně obecná, což nás mrzí. Řeší se vesměs pozice,“ posteskla si Andrea Hoffmannová za Piráty.

Ostravak a Starostové míchají kartami. Tak nyní vypadají možné koalice v Ostravě

Zatímco pro všechny ostatní výše zmíněné subjekty je klíčové, aby se vše stihlo „upéct“ v horizontu týdne a půl a na zastupitelstvu se hlasovalo o důvěře novému (či staronovému) primátorovi, Piráti jsou připraveni jednat klidně měsíce.

„Klíčové je, aby měla Ostrava stabilní vedení, a když se něco vyjedná na rychlo, může to za měsíc dva padnout. Budeme jednat, dokud nebude stoprocentní shoda, i kdyby se to nestihlo do nejbližšího zastupitelstva,“ upozorňuje Pirátka.