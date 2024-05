V posledních letech v Moravskoslezském kraji výrazně klesá počet vloupání do zaparkovaných vozidel. V některých obdobích se dokonce zdálo, že jde o „řemeslo“ na vymření.

Zloděj vykrádal auta, Ostrava | Video: se souhlasem Policie ČR

Roční statistiky dokonce dvakrát skončily pod hranicí 800 případů, a to v letech 2021 a 2022. Vloni došlo k mírnému nárůstu na 1007 případů. Aby bylo s čím srovnávat: V roce 1998 policisté jen v Ostravě řešili 5800 činů. Někteří kriminálníci měli tehdy na svědomí i stovky vloupání. Ochráncům zákona se postupně podařilo dostat za mříže nejzkušenější recidivisty. Významnou roli sehrály stále dokonalejší kamerové systémy monitorující dění v Ostravě, policisté mají k dispozici i modernější technické vybavení. Opatrnější jsou i řidiči.

Slušně rozjetá série

Čas od času se ale objeví zloděj, který dá policistům vzpomenout na dřívější časy. Týká se to zejména Ostravy. Slušně rozjetou sérii měl sedmadvacetiletý muž z Ostravy, který v moravskoslezské metropoli řádil od poloviny dubna. Naštěstí se policistům brzy podařilo zjistit, s kým mají co do činění. Stalo se tak i díky kamerám.

„Policisté v centru Ostravy pátrali po neznámém pachateli, který se od poloviny dubna vloupal do zaparkovaných vozidel. Jeho teritoriem byla především Moravská Ostrava,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že se kriminalisté začali případy intenzivně zabývat. „Shromažďovali důkazní materiály, které následně vyhodnotili. Vzhledem k tomu, že některá vozidla snímal kamerový systém, byla rychleji odhalena pachatelova tvář,“ dodala Michalíková. Zloděj tak stačil vniknout „jen“ do šestnácti vozidel. Nebýt rychlé práce policistů, mohlo být číslo podstatně vyšší. Někdy během noci vykradl i tři auta vzdálená od sebe pouze desítky metrů.

Řidiči pomohli

Zloděj si vybíral vozy, ve kterých řidiči na viditelných místech nechali odložené různé věci. Kladívkem rozbil okénko a vzal vše, co mělo nějakou hodnotu. „Například notebook, mobilní telefon, boty, jízdní kolo a krosnu, v níž byly hudební nástroje. Lidé nechali v autech i peněženky s doklady, platebními kartami a finanční hotovostí. Při pěti vloupáních ale odešel s prázdnou. Věci, které uvnitř našel, byly pro něj bezcenné. Při výslechu se ke všemu přiznal. Celková škoda byla vyčíslena na 400 tisíc korun.

„Opět apelujeme na řidiče, aby při odchodu ve vozidlech nic nenechávali. I prázdný batoh může být pro zloděje lákadlem. I když nedojde k odcizení, tak škoda poškozením může být několikatisícová. Pamatujte, že auto není trezor,“ uzavřela Michalíková.