Hodně zajímavými argumenty se snažil přesvědčit policisty a soudce recidivista (40 let) z Ostravy, který opakovaně vykrádal garáže v komplexu v Ibsenově ulici v Ostravě. Po dopadení všeho litoval a tvrdil, že svého zlodějského řemesla nadobro zanechá.

Peníze na obživu prý začne získávat poctivým způsobem na brigádách. Jak dodal, umí vzít na práci. Jako příklad uvedl několik vloupání, u kterých se podle svých slov neskutečně nadřel. Policisty ani soudce však nepřesvědčil. Po obvinění následovalo jednání u soudu, které skončilo uvalením vazby.

Poprvé

Zajímavostí je, že zmíněná garážová osada v Ibsenově ulici v Ostravě podobné problémy v minulosti nemívala. „Za třicet let je to poprvé, co mi někdo vykradl garáž,“ řekl Deníku majitel jedné z garáží Tomáš Černoch s tím, že ke vloupáním docházelo od začátku května.

„Moji garáž vykradl jako první. Bylo to 8. května. Pak přišly další. Poslední vloupání bylo z minulého týdne,“ dodal Tomáš Černoch. Jemu se nic cenného neztratilo, někteří další ale takové štěstí neměli. Jeden z nich například přišel o motocykl, další o drahé nářadí.

Strážníci v akci

Zloděje při posledním nočním vloupání dopadla hlídka městské policie. Stalo se tak ve chvíli, kdy se snažil vniknout do garáže. Muže předali kolegům z Policie ČR, kteří v něm poznali známou „firmu“ mající za sebou sedmnáct odsouzení. Jak se ukázalo, v garážovém komplexu s přestávkami řádil od počátku května do druhé poloviny srpna. Kromě toho vykrádal i auta.

„Z jednoho auta vzal nářadí na nástřik fasády za téměř 200 tisíc korun, u dalších odešel s prázdnou. Při vloupání do garáží měl však větší zisk. Modus operandi byl stejný. Nejdříve vypáčil zámek, poté nahlédl přes vrata, zda se v garáži nachází něco, co by se dalo zpeněžit. Pak vnikl dovnitř,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Zloděj způsobil škodu za stovky tisíc korun. Ukradl i motocykl. „Žádáme ,nového majitele´ motocyklu, aby tento odevzdal na nejbližší policejní služebnu,“ důrazně doporučila Michalíková. Obviněnému muži hrozí až pět let vězení.

Kamery

Garáže v Ibsenově ulici jsou zabezpečeny dvěma i třemi zámky a dalším zařízením. Jak je ale vidět, ani to stačit nemusí. Někteří proto uvažují o kamerách. „Budeme to tady zabezpečovat kamerovým systémem,“ řekl Tomáš Černoch.