PŘEHLEDNĚ: Léto v ostravské MHD znamená hlavně výluky, v centru nejezdí tramvaje

V Ostravě od dnešního dne, od soboty 1. července, začal na linkách Dopravního podniku Ostrava (DPO) platit letní jízdní řád, a to až do neděle 3. září do půlnoci. Na některých linkách městské hromadné dopravy (MHD) je provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Jednou z nejzásadnějších změn je výluka tramvají v centru města. Podívejte se.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň