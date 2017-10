Výluková revoluce! Doprava po městě bude mnohem plynulejší

Přes 1500 stížností cestujících na časté výluky padlo na úrodnou půdu. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zavádí aplikaci, kde si investoři mohou rezervovat termíny oprav, jež ovlivní veřejnou dopravu. Takových dní bude výrazně méně.

Zatímco počet dnů v tomto roce ještě nepřekročil hranici 300, cestující MHD museli „skousnout“ už přes 260 výlukových dní na páteřních tramvajových linkách! „To mi připadá naprosto tragické. Není možné, aby se nám znovu stalo, že budeme mít výluku ve výluce výluky,“ láteří ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

Chystá se tak výluková revoluce, která dopravci v souladu s drážním zákonem umožňuje promlouvat do investic ovlivňujících veřejnou dopravu. Takových dní tak bude od příštího roku nejvýše sto. A do budoucna ještě méně. Počet výlukových dní se totiž pro DPO stane jedním ze zásadních kritérií kvality MHD. „Můžeme modernizovat, čistit a zabezpečovat sebevíc, ale pokud se lidé nedostanou plynule z místa na místo, tak je to zbytečné,“ soudí Morys.

Dopravce proto vytváří webovou aplikaci, kde si jednotliví investoři (zejména město Ostrava, Moravskoslezský kraj, ředitelství silnic a dálnic, ale i samotný DPO) v rezervačním systému vyberou termíny, kdy potřebují zajistit výluku.

„Právě rozesíláme těmto investorům dopisy, čímž dáváme jim i lidem najevo, že nebudeme automaticky akceptovat každou výluku. Nechceme blokovat strategické stavby a brát cestující jako rukojmí, ale je třeba vše dříve a lépe plánovat,“ vysvětlil Morys.

STO TISÍC NA DEN

Jednotlivé rekonstrukce bude schvalovat výluková komise, jež se bude skládat ze zástupců všech velkých investorů, aby došlo k potlačení klientelistických zájmů. Zároveň bude platit, že kdo si „zablokuje“ termín opravy, zaplatí při rezervaci za každý takový den částku sto tisíc korun. To by mělo zabránit zneužívání systému a blokování termínu jen „pro jistotu“.

„Částka připadne do rozpočtu DPO, ročně to tedy bude maximálně deset milionů korun, a poplatek bude započítán do nákladů na výluky, které investoři hradí i nyní,“ připomíná šéf podniku.

Průlomové opatření, jež si v Ostravě odbude tuzemskou premiéru, se bude týkat jen tramvajových linek, kde to umožňuje zákon o drahách. Už nyní je jasné, že první díl pomyslného koláče výluk si příští rok ukrojí klíčová rekonstrukce výškovických mostů.