„Přeber, přines, vyměňuj!“ Takové je heslo prvního ročníku swapování věcí v ostravském obchodním centru. Výměna okoukaných věcí za jiné kousky probíhá od 29. ledna do 11. února v prostorách bývalé prodejny Sephora v Avion Shopping Park v Ostravě.

Swapování oblečení, knih a hraček v ostravském obchodním centru, 31. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Swap oblečení, doplňků, hraček nebo knih probíhá každý den od 9 do 20 hodin nedaleko vstupu do obchodního centra od tramvajových zastávek. Lidé mohou přinést šest nových či zachovalých pánských, dámských nebo dětských nepoškozených kusů oblečení a jiné věci, které zde mohou darovat a na oplátku si mohou vybrat šest jiných, které si odnesou domů.

„O akci je veliký zájem. Začínali jsme v pondělí a lidé přinesli 93 kilo oblečení, což nás překvapilo. Návštěvnost je hned od začátku slušná na to, že jsme se báli, jestli téma swapování oblečení je vůbec v povědomí lidí. Takže jsme rádi, že ano. Ty nejlepší věci jsou hned pryč a hostesky musí regály často doplňovat,“ uvádějí organizátoři akce.

„O akci jsem se dozvěděla z Facebooku a oblečení jsem donesla hned v pondělí. Je fajn, že si zde nemusím vybrat hned, ale třeba další den,“ řekla Tereza K., jedna ze zákaznic.

Co je SWAP SWAP v překladu znamená výměnu. Je to příležitost, kdy můžete darovat oblečení, které už nenosíte, a zároveň si sami odnést domů oblečení, které bylo vytříděno někým jiným.

Obchodní centrum pořádá celou akci společně s prodejnou nábytku Ikea Ostrava, která prostor určený ke swapování vybavila nábytkem. Na akci se podílela i společnost Moment, která provozuje second handy po celé České republice a výtěžek z prodeje každoročně daruje vybraným českým neziskovým organizacím.

„Pomáhali jsme s počáteční organizací, protože v Ostravě není obvyklé organizovat swap. Reakce na tuto akci totiž bývají různé. Na swapu se objevují kousky, které tam někdo přinese. Často se tak naráží na naši lidskou povahu, protože co se týče darování, tak si dáváme velký pozor na to, co ze své skříně pustíme dál a co vrátíme do oběhu. Na druhou stranu mají lidé vysoké nároky na to, co si ze swapu odnesou,“ uvedla Markét Soukupová, ředitele organizace Moment.

Věci, které nenajdou v průběhu akce své nové majitele, budou rozděleny a předány Klubu svobodných matek, Oděvní bance, Reuse centru a společnosti Moment.

Součástí swapu bude také šicí dílna nesoucí název „Zachraň kousek“, která otevře v sobotu 3. a 10. února od 14 do 19 hodin, a v níž švadlena s šicím strojem opraví nebo zkrátí swapnutý oděv, případně poradí, jak na to svépomocí.

Ve čtvrtek 1. a 8. února od 14 do 19 hodin budou probíhat tvůrčí workshopy, při nichž dostanou děti prostor se realizovat a zákazníci si projdou swap, ale i poslechnout „small talk“ s ředitelkou Momentu Markét Soukupovou a expertkou na udržitelný šatník.