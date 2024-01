Deník provedl průzkum v klasických nálevnách, vesnických hospodách, tradičních podnicích i podnicích na vysoké úrovni, kde čepují plzeňské pivo. Jeho cena se zde samozřejmě liší, ve sledovaných podnicích je rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší plzní aktuálně už 23 korun.

Zajímavé je také sledovat, podle jakého vzorce přistupovali hospodští k úpravě ceny piva při zdražení, které vstoupilo v platnost od nového roku. Čepované pivo se totiž přesunulo z desetiprocentní sazby DPH do jednadvacetiprocentní. Proč někde nezdražili vůbec a jinde výrazně? A co na změnu říkají štamgasti?

„Štamgasti samozřejmě ‚pyskují‘, co mi říkaly servírky. Ale tak nějak celkem v tichosti. Přesněji řečeno: nikdo nám to nedává za vinu, lidé samozřejmě vědí, odkud vítr vane a kam ty koruny půjdou. Ostatně jsme zvyšovali cenu jen o nutné minimum, které vykryje daňový rozdíl,“ říká Vlastimil Polášek, majitel Cihelny U Chýlků v Hrabůvce, kde dosud čepovali nejlevnější plzeň v Ostravě – za 44 korun. Nově ale stojí 49 korun.

Nejlevnější plzeň se čepuje v Hostinci u Mamy v Pustkovci – díky tomu, že hospodský nezdražil ani o korunu. Proč? „Nejsem plátce DPH, takže se mě zvýšení daně u čepovaného piva netýká,“ vysvětlil Deníku provozovatel Roman Sedlák. I před zvýšením sazby ho totiž nakupoval s 21procentní daní, kterou lidem do ceny promítal už dříve – i když to možná díky nízké ceně překvapí. Jelikož o tom ale hosté nemají povědomí, jde o velmi férový přístup, protože nad zvýšením ceny by se v těchto dnech patrně nikdo nepodivoval. Hosté U Mamy se naopak diví, proč se nezdražilo. „Vysvětluju jim to. Ještě více se ale diví, jak moc zdražují jinde. Pokud nezdraží plzeňské pivo během roku sám pivovar, nebo nás nemile nepřekvapí vyúčtování za energie, plánujeme cenu držet,“ přislíbil hospodský z Pustkovce.

Jinak už je ale v Ostravě běžné, že půl litru plzně stojí přes šedesát korun. Výjimkou je Šnytárna v centru na Sokolské třídě, kde na přelomu roku zdražili z 52 na 55 korun, pod šedesátikorunovou hranicí už se ale neudržela tradiční a nedaleká Restaurace U Rady. „Zdražení pokrylo vyšší daň, bohužel s tím nic neuděláme,“ hlásí obsluha k cenovce 61 korun.

Za tutéž cenu je plzeň v „Puorce“, tady však – stejně jako U Mamy – nezdražovali. Důvody jsou však jiné. „Vyčkáváme a uvidíme, jak se bude chovat trh – kolik bude chodit lidí, co na to konkurence. První dva měsíce roku určitě nezdražíme,“ slíbil Martin Košťál, provozní restaurace Slezska P.U.O.R. v Moravské Ostravě.

Dříve určitě zdraží Radegastovna na Masarykově náměstí, kde čekají už jen na dodávku nových nápojových lístků s aktualizovanou cenou z tiskárny. „Prozatím máme plzeň za 63 korun, tedy stejně jako ještě na podzim 2022, avšak ještě v průběhu ledna zdražíme,“ vysvětluje majitel a provozovatel Jiří Zajíček, podle něhož cenu piva sníží nižší zálohy za dosud přestřelené energie, takže daňovou zátěž hosté ve výsledku nepocítí naplno. „V součtu zdražíme o 2 nebo 3 koruny, radegast patrně o 2 koruny (na 48 korun) a plzeň o 3 koruny (na 66 korun),“ dodal Jiří Zajíček.

Zřejmě nejvíce co vysvětlovat mají hostům v Plzeňské tankovně Viktorce v Porubě. Zdražili totiž nejvíce, a to o osm korun. „Lidé samozřejmě hodně nadávají, spílají nám, že jsme zdražili moc a proč o tolik. Nevole míří vyloženě na nás, ne na stát. Zdražili jsme jako první a nejvíc, navíc aktuální cenu máme i na internetu, kde mnozí drží ještě původní ceníky, což lidi mate. Z reakcí je zjevné, že si tam ceny porovnávají,“ vysvětluje majitel Viktorky Lukáš Chlebovský. Až čas podle něj ukáže, co to udělá s klientelou.

Přesto mohlo být hůř. „I když to tak nevypadá, zdražili jsme o minimum – sedm korun jde na zvýšenou daň, pouhou korunu si bereme na vlastní zvýšené náklady – na platy, které chtějí zaměstnanci zvyšovat nebo na nájem, který nám vzrostl o deset procent, což je 20 tisíc korun měsíčně a tedy 240 tisíc korun ručně,“ popisuje důvody Chlebovský a věří v pochopení toho, že situace je podnik od podniku odlišná.

„Ve skutečnosti jsme na tom biti a zvýšené výdaje si ukrajujeme z marže, ale chápu, že se to lidem špatně vysvětluje. Přes 70 korun jsme ale jít nechtěli, je to jakási psychologická hranice a cena poplatná spíše Praze. Už tak máme jako jediní v Ostravě plzeň za 69 korun,“ dodal provozovatel Viktorky.

Jaký je dlouhodobý vývoj ceny plzeňského piva v ostravských podnicích?

Restaurace U Rady (Moravská Ostrava)

nyní: 61 Kč (podzim 2023: 57 Kč (plus 4 Kč)

jaro 2023: 55 korun (plus 6 Kč)

podzim 2022: 55 Kč (plus 6 Kč)

jaro 2022: 51 Kč (plus 10 Kč)

podzim 2021: 48 Kč (plus 13 Kč)

Restaurace Slezska P.U.O.R. (Moravská Ostrava)nyní: 61 Kčpodzim 2023: 61 Kč (plus 0 Kč)jaro 2023: 58 Kč (plus 3 Kč)podzim 2022: 54 Kč (plus 7 Kč)jaro 2022: 54 Kč (plus 7 Kč)podzim 2021: 49 Kč (plus 12 Kč)Plzeňská tankovna Viktorka (Poruba)nyní: 69 Kčpodzim 2023: 61 Kč (plus 8 Kč)jaro 2023: 59 Kč (plus 10 Kč)podzim 2022: 59 Kč (plus 10 Kč)jaro 2022: 57 Kč (plus 12 Kč)Radegastovna na náměstí (Moravská Ostrava)nyní: 63 Kč, ale během ledna zdraží asi o 3 Kčpodzim 2023: 63 Kč (plus 3 Kč)jaro 2023: 63 Kč (plus 3 Kč)podzim 2022: 63 Kč (plus 3 Kč)



Šnytárna (Moravská Ostrava)

nyní: 55 Kč

podzim 2023: 52 Kč (plus 3 Kč)

jaro 2023: 46 Kč (plus 9 Kč)

podzim 2022: 44 Kč (plus 11 Kč)

Hostinec u Mamy (Pustkovec)nyní: 46 Kčpodzim 2023: 46 Kč (plus 0 Kč)jaro 2023: 44 Kč (plus 2 Kč)



Cihelna U Chýlků (Hrabůvka)

nyní 49 Kč

podzim 2023: 44 Kč (plus 5 Kč)

*v některých podnicích Deník cenu plzně nesleduje dlouhodobě, proto je k dispozici kratší srovnání, přesnou cenu si nevybavují ani hospodští