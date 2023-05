Návrh vlády na zvýšení DPH z 10 na 21 procent u čepovaného piva v restauracích a hospodách vyvolává v lidech z oboru rozdílné pocity. Co o kroku, který má vstoupit v platnost od ledna příštího roku, soudí Deníkem oslovení restauratéři a majitelé minipivovarů z regionu?

Jako jednoznačně špatné rozhodnutí vidí zvýšení daně u čepovaného piva v restauracích jednatel ostravského minipivovaru Haksna Brewery Daniel Hořínek.

„Mrzí mě to. Za mě to je škoda, protože tento krok má do státního rozpočtu přinést kolem miliardy korun, a když si vezmeme, jakou částku je potřeba vybrat, aby se srovnal schodek, je to vyloženě legrační číslo. Na jedné straně nechce vláda před lidmi vypadat hloupě, na straně druhé zdraží pivo, z čehož vytěží jen minimální částku, ale rozhodnutí bude hodně vidět, protože spoustu lidí naštve,“ tuší jednatel Haksna Brewery ze Staré Bělé.

Podobně to vidí majitel a provozovatel Heřmanického pivovaru ve Slezské Ostravě Lubomír Noga. „Rozhodně to situaci neprospěje. Budeme muset zvýšit cenu našeho piva, přičemž už nyní jede pivní průmysl na krev,“ říká Noga, který prozatím nedělal bližší propočty.

„Je to hodně čerstvé, navíc to ještě není schváleno, takže nedokážu sofistikovaně odpovědět. Každopádně budeme muset zdražit,“ ví Noga. Maximálně o rozdíl daně, reálné je ale podle něj i dílčí zdražení, kdy část nákladů nepůjde ke koncovému zákazníkovi. „Asi to tak můžeme udělat, za předpokladu, že tím udržíme větší spotřebu a více lidí, i když je otázka, jaký rozdíl třeba ty dvě koruny udělají,“ uvažuje majitel minipivovaru.

Řešit to zatím nehodlá ani majitel vyhlášené plzeňské restaurace v Havířově Vojtěch Příborský. „Uvidíme, až to bude aktuální, plzeňské pivo samozřejmě zdražíme, ale nebude to nijak drastické, možná o tři koruny,“ soudí restauratér, který je z posledních let kvůli různým vlivům zvyklý na opakovaná zdražování. „Zásadní úbytek hostů to nikdy nepřineslo, snad to tak i zůstane,“ říká směrem k uvažovanému lednovému termínu zvýšení daně.

Rozmůžou se nekalosti?

Někteří z dalších oslovených lidí z pohostinství a pivovarnictví si myslí, že to může být kontraproduktivní krok. „Dokážu si představit, že řada lidí v gastronomii přestane přiznávat všechny tržby, takže to do státní kasy nic nepřinese, jen to podpoří černou ekonomiku,“ soudí jeden z ostravských podnikatelů, který s ohledem na citlivost tématu nechtěl být jmenován.

Jako „průser“ v kontextu všech dalších událostí poslední doby hodnotí rozhodnutí Kamil Sýkora, provozní sídlištní restaurace Stračena Pub v ostravském Pustkovci.

„Lidé budou pít pivo asi už jen za odměnu. Už dnes chodí stálí hosté dvakrát týdně, ne každý večer na tři piva jako dříve, a toto bude další rána,“ tuší Sýkora, v jehož Stračeně Pubu nyní čepují půllitr plzně za 57 korun. Pivo v podniku podle něj podraží o celou částku, o kterou ho zvedne daň. Jako samostatnou položku vládního balíčku zvýšení daně u piva však chápe.

„Říkejme si co chceme, ale pořád je to alkohol a pivo bylo ve zvýhodněné desetiprocentní sazbě ‚na výjimku’. Teď se přesune do 21procentní sazby, kde dříve vždycky bylo, a objektivně vzato tam holt patří,“ říká pragmaticky Sýkora.