V těchto dnech probíhá v ostravském nákupním centru Futurum další ze zastávek putovní výstavy historických automobilů a motocyklů značky Laurin & Klement /Škoda. Ve Futuru nepřijdou zkrátka ani rodiny s dětmi, protože i zde je součástí doprovodný program k expozici spojený se soutěžemi o hodnotné ceny.

Výstava historických vozů Laurin & Klement /Škoda v OC Futurum. | Foto: Se souhlasem OC Futurum

Co všechno tedy mohou návštěvníci ostravského nákupního centra Futurum až konce dubna vidět?

„Celkem 14 automobilů, 5 motocyklů a jedno jízdní kolo. Snažili jsme se do naše centra vměstnat co nejvíce strojů a zároveň představit ty modely, které se významně zapsaly do dějin značky. Museli jsme zredukovat seznam exponátů, které se objevily v Praze a v Brně, atmosféra uvnitř týmu tedy byla pěkně napjatá,” vypráví ředitel Futurum Ostrava Ivo Kolář a dodává: „Zaznamenali jsme obrovský zájem o tuto výstavu a věřím, že i v Ostravě zavítají do našeho centra desetitisíce zvědavých návštěvníků, kteří zavzpomínají na auta našich otců a dědečků, a třeba si odnesou i nějakou z cen z doprovodných soutěží.”

Laurin & Klement Voiturette A - 1905

Jeden z nejvzácnějších exponátů sbírky rodiny Samohýlů ze Zlína a bezesporu také jeden z nejvzácnějších historických kousků v České republice. Jde vůbec o jeden z prvních automobilů, který v roce 1905 vyjel z mladoboleslavské automobilky.

VIDEO: Nadupané motorky zaplnily OC v Ostravě, k vidění budou do poloviny dubna

Ta se tehdy ale ještě jmenovala Laurin & Klement po svých zakladatelích a soustředila se nejprve na výrobu jízdních kol, posléze motocyklů, až přešla k výrobě automobilů, přičemž Voiturette A byl zároveň prvním sériově vyráběným automobilem v Rakousko-Uhersku.

Auto rozříznuté čtyřmetrovou čepelí

Závodní vozy Škoda Fabia WRC, jejichž řez zamířil do Prahy také z mladoboleslavského muzea, za sebou mají bohatou závodní historii. Na začátku milénia s nimi mimo jiné závodil i český soutěžní jezdec Jan Kopecký, mistr světa 2018 v kategorii WRC-2. V roce 2007 pak tento závodní automobil posloužil pro komerční účely známé značky Shell, která se na něm rozhodla demonstrovat účinky jednoho ze svých motorových olejů. Nestačilo jí ale rozříznout “pouze” motor a v reklamě ukázat, že je díky oleji čistý. Nechala rozříznout rovnou celý automobil.

Historická vozidla se vydají na spanilou jízdu krajem

Řez vozu Škoda Fabia WRC, vyrobený pro reklamní účely, byl během let vystavován na mnoha místech světa a od roku 2014 je součástí sbírek Škoda Muzea. Mladoboleslavské muzeum na výstavu zapůjčilo taktéž červený sportovní spider Škoda 1100 OHC, koncepční studii kabrioletu Škoda Fabia RS2000, který byl vyroben speciálně k akci srazu tuningových vozidel u rakouského jezera Wörthersee, nebo jízdní kolo Slavia.

Soutěže o ceny, závodní simulátor či dobový ateliér

Organizátoři výstavy připravili pro návštěvníky výstavy také doprovodný program.

Vyznáte se v historických škodovkách? Pokud ano, pak se můžete zúčastnit kvízu o hodnotné ceny.



Nebo si chcete zazávodit ve skutečném simulátoru závodního speciálu? Na to se můžete těšit od pátku 21. do neděle 23. dubna. A i zde budou nejlepší soutěžící oceněni hodnotnými cenami.



Po celou dobu výstavy běží ve Futuru spotřebitelská soutěž s názvem Škoda Wheel, kdy při předložení účtenky na nákup z tohoto obchodního centra a s částkou vyšší než 300 Kč mohou nakupující získat jednu z připravených cen.