V minulých dnech proběhla v některých médiích a na Facebooku zpráva o tom, že výstavní síň Sokolská 26 v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která byla součástí Centra kultury a vzdělávání, končí a její další program je ohrožen. Na podrobnosti jsme se proto zeptali Marcely Mrózkové – Heříkové, současné ředitelky Centra kultury a vzdělávání Moravské Ostravy a Přívozu.

Vila Hanse Ulricha. | Foto: Se svolením CKV Moravská Ostrava a Přívoz

V souvislosti s touto informací o „konci“ výstavní síně se objevila zpráva o tom, že v této instituci skončil před časem „nedobrovolně“ v pracovním poměru její dlouholetý kurátor, jedenaosmdesátiletý Milan Weber, jehož dramaturgické zásluhy na chodu galerie jsou nesporné. Opravdu končí činnost výstavní síně?

S Milanem Weberem se dobře znám a velmi si ho vážím, loni jsme mu po vernisáži uspořádali oslavu osmdesátin s benefičním koncertem v klubu Parník. Došlo k nedorozumění, naštěstí jsme se dnes sešli a všechno si vysvětlili.

Takže s odchodem Milana Webera Galerie Sokolská nezanikla?

Samozřejmě, že ne, ale stala se součástí historické vily Hanse Ulricha z roku 1898. Vyklidili jsme návštěvníkům původně nepřístupné prostory, sloužící jako skladiště a o ty jsme výstavní prostory rozšířili, takže mohou probíhat dvě výstavy současně, jako je tomu nyní.

A proto nyní ponese název Vila Hanse Ulricha?

Vila Hanse Ulricha stojící na Sokolské třídě je kulturní památka. Johann Ulrich, poslední rakousko-uherský starosta Moravské Ostravy, vypracoval její plány a podílel se i na její stavbě, která sloužila veřejnosti dlouhá léta, aniž by mnoho lidí vědělo, že je kulturní památkou. Veřejnost ji znala jako klub Parník nebo výstavní síň na adrese Sokolská 26. My jsme přišli do překrásného prostoru, plného necitlivých úprav, špíny a nepořádku. Chodili jsme nejdříve do práce v teplákách a šetřili v rozpočtu na úpravy. Samozřejmě velká rekonstrukce nás teprve čeká, ale usilovně na tom pracujeme.

Ve facebookové diskusi také zazněla kritika nové dramaturgické linie, kterou vaše zařízení nabízí a je údajně podle některých názorů nekompetentní…

Našim šéfdramaturgem je Dominik Beneš, který vystudoval operní režii a kulturní dramaturgii na AMU, kterou také na univerzitě vyučoval. A má i zkušenosti v oblasti výtvarného umění. Jsme rádi, že i přesto, že jsme zdražili vstupné, lidé navštěvují naše výstavy. Příkladem může být například prezentace výtvarného umělce Michala Škapy, jehož výstavu jsme pro velký zájem prodloužili, ale i kouzlo výstavy Malého prince. Počty prodaných vstupenek ukazují na prudce stoupající zájem veřejnosti.

Kam se chce vaše výstavní dramaturgie ubírat do budoucna?

V současné době připravujeme například výstavu Print With Touch ISSO - International Serigraphy Symposium Ostrava, zahrnující kolekci více než šedesáti grafických listů, reprezentujících současné středoevropské serigrafie autorů z Polska, Francie, Slovenska i České republiky nebo výstavu děl nejvýznamnějších výtvarníků poznaňské výtvarné akademie s názvem Zbiegokoliczności. Samozřejmě máme v plánu, jako tomu bylo i v minulosti, představit ostravské veřejnosti pozoruhodné a špičkové domácí i zahraniční autory v rámci našich možností.