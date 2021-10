Všichni doběhli do cíle svých běhů. Pořadatelé připravili ceny a diplomy. Vítězům se tleskalo a gratulovalo. Sluníčko dále svítilo a na modré obloze se rýsoval Slezskoostravský hrad.

Pořadatelé připravili pro dospělé více než osmikilometrový běh z hlavní brány Slezskoostravského hradu s prudkým výběhem na vrchol a náročným seběhem dolů a pak zpět do cíle na hlavní hradní nádvoří.

Ema je ostravská halda, která ční do výše 324 metrů. Uhlí uvnitř stále hoří, proto je zde možné vidět vzácné rostliny. Vyjít si na ni tedy stojí za tu trochu námahy. V případě dobrého počasí jsou z haldy krásné rozhledy a pohledy na Ostravu a okolí. Na ty ovšem tentokrát účastníci hlavního běhu neměli čas.

Běh na Emu a dětský den se sportem. To byla akce, kterou na populární ostravské haldě pořádal v neděli 3.října Lyžařský klub Baník Ostrava | Foto: Deník/Josef Zajíc

